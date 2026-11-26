美国总统唐纳德·特朗普在会见北约秘书长马克·吕特时，介绍了华盛顿方面尚未公开展示的最新型进攻性和防御性武器。 他还透露，正在建设20多个新的国防工业设施。

据特朗普称，这些新工厂将致力于生产爱国者防空系统、萨德反导系统、战斧巡航导弹及其他各类武器装备。

美国总统强调，美国正在研发既适用于进攻任务也适用于防御任务的新系统。但同时，他并未透露有关这些系统性能、能力或用途的任何细节。

特朗普还表示，目前美国军用装备和弹药的生产速度是史无前例的。据他称，在补充完自身储备后，美国将能够更积极地向全球盟友和合作伙伴供应武器。

来源：Truth Social

在美国联邦政府上调第三季度国内生产总值（GDP）增长预估后，美国总统唐纳德·特朗普呼吁立即对中期选举前公布的经济数据展开调查。

美国总统唐纳德·特朗普表示，他在中国与弗拉基米尔·普京会谈期间，呼吁这位俄罗斯独裁者不仅要停止对乌克兰的军事侵略，还要停止在欧洲其他地区的军事侵略。

北约秘书长马克·吕特为美国总统唐纳德·特朗普对弗拉基米尔·普京的处理方式进行了辩护。他表示，这位美国领导人正在对克里姆林宫的掌权者进行考验。

关注我们在