Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте рассказал о новейших видах наступательного и оборонительного вооружения, которые Вашингтон пока не демонстрировал публично. Также он сообщил о строительстве более 20 новых объектов оборонной промышленности.

По словам Трампа, новые предприятия будут заниматься производством систем ПВО Patriot, противоракетных комплексов THAAD, крылатых ракет Tomahawk и других видов вооружения.

Американский президент подчеркнул, что США разрабатывают новые системы как для наступательных, так и для оборонительных задач. В то же время он не раскрыл никаких подробностей об их характеристиках, возможностях или назначении.

Трамп также заявил, что нынешние темпы производства американской военной техники и боеприпасов являются беспрецедентными. По его словам, после пополнения собственных запасов США смогут более активно поставлять вооружение союзникам и партнерам по всему миру.

Источник: Truth Social

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