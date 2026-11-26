В четверг, 26 ноября, в Польшу прибыли ещё два американских истребителя пятого поколения F-35. Самолёты приземлились на 32-й базе тактической авиации в Ласке. Теперь у польских военных уже есть 12 из 32 истребителей, заказанных в США.

Истребители уже приземлились на военной авиабазе в Ласке. На обоих самолетах нанесен характерный польский шахматный узор — национальный знак военной авиации. «Только что еще два самолета F-35 с нашими шахматными узорами приземлились на 32-й базе тактической авиации. Мы последовательно укрепляем боеспособность Вооруженных сил Польши, обеспечиваем оперативную совместимость и безопасность нашей страны», — написал Косиняк-Камыш.

Всего Польша заказала у США 32 многоцелевых истребителя F-35. Поставка самолетов происходит постепенно. На данный момент страна получила уже 12 машин из запланированного количества. Помимо получения новой техники, Польша начала готовить собственных специалистов для её обслуживания. Как сообщил министр обороны, в начале этой недели в Выездном учебном центре инженерно-авиационной службы (SIL) на 32-й базе тактической авиации стартовали первые в стране специализированные курсы для технического персонала F-35.

❗Буквально несколько минут назад ещё два самолёта F-35 с нашими шахматными узорами приземлились на 32-й базе тактической авиации! Мы последовательно укрепляем потенциал Вооружённых сил Польши, обеспечиваем оперативную совместимость и безопасность нашей страны. В начале недели в Выездном центре подготовки инженерно-авиационной службы (SIL) 32-й базы тактической авиации стартовали первые в Польше специализированные курсы для технического персонала самолетов F-35. Для обеспечения безопасности важна современная техника, но основой являются люди и национальный потенциал для самостоятельного обслуживания и технического обеспечения этих машин. — Владислав Косиняк-Камыш (@KosiniakKamysz) 26 ноября 2026

Речь идет о подготовке специалистов, которые будут отвечать за техническое состояние истребителей, их обслуживание и поддержание в рабочем состоянии. Это важная часть программы перевооружения, ведь для использования современной авиации нужны не только сами самолеты, но и подготовленные специалисты, а также соответствующая инфраструктура. «Для обеспечения безопасности важно современное оборудование, но основой являются люди и национальные возможности по самостоятельному обслуживанию и поддержанию этих самолетов в рабочем состоянии», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Согласно плану, к концу 2026 года Польша должна получить в общей сложности 14 истребителей F-35. Еще 12 самолетов ожидаются к концу 2027 года. Таким образом, после завершения поставок польские Военно-воздушные силы получат все 32 заказанных истребителя. О прибытии новых самолетов сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

Польша и Великобритания подписали межправительственное соглашение о совместной разработке новой зенитной управляемой ракеты средней дальности CAMM-MR (Common Anti-Air Modular Missile — Medium Range).

Польша и США подписали в Пентагоне соглашение об оборонных исследованиях, разработках, испытаниях и оценке технологий. Документ подписали заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик и заместитель министра обороны США по вопросам исследований и инженерии Эмиль Майкл.

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