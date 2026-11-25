Польща та Велика Британія підписали міжурядову угоду про спільну розробку нової зенітної керованої ракети середньої дальності CAMM-MR (Common Anti-Air Modular Missile — Medium Range). Про це у вівторок повідомило Агентство озброєнь при Міністерстві оборони Польщі. У відомстві назвали домовленість першим міжнародним проєктом зі спільного створення ракети для систем протиповітряної оборони за участю оборонних підприємств двох країн.

Очікується, що дальність польоту CAMM-MR перевищуватиме 100 км. Нова розробка має розширити можливості сімейства ракет CAMM, до якого вже входять базова версія з дальністю 25–45 км та модифікація CAMM-ER, здатна вражати цілі на відстані близько 80 км.

Ракету планують використовувати для перехоплення літаків, гелікоптерів, безпілотників і крилатих ракет. Її можна буде встановлювати як на наземні комплекси ППО, так і на військові кораблі. Виробництвом боєприпасу займуться Польська група озброєнь (PGZ) та європейський ракетний концерн MBDA.

Угоду уклали за кілька днів після того, як на території Польщі впали три російські крилаті ракети Х-101. Після цього Варшава скликала екстрене засідання НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляється з посиланням на Агентство озброєнь при Міністерстві оборони Польщі.