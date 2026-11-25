Polska i Wielka Brytania podpisały międzyrządową umowę w sprawie wspólnego opracowania nowego przeciwrakietowego pocisku kierowanego średniego zasięgu CAMM-MR (Common Anti-Air Modular Missile — Medium Range). Informację tę podała we wtorek Agencja Uzbrojenia przy Ministerstwie Obrony Narodowej. Urząd określił to porozumienie jako pierwszy międzynarodowy projekt wspólnego opracowania pocisku dla systemów obrony przeciwlotniczej z udziałem przedsiębiorstw zbrojeniowych obu krajów.

Oczekuje się, że zasięg lotu CAMM-MR przekroczy 100 km. Nowy projekt ma rozszerzyć możliwości rodziny pocisków CAMM, do której należy już wersja podstawowa o zasięgu 25–45 km oraz modyfikacja CAMM-ER, zdolna do rażenia celów z odległości około 80 km.

Pocisk ma być wykorzystywany do przechwytywania samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków skrzydłowych. Będzie można go montować zarówno na naziemnych systemach obrony powietrznej, jak i na okrętach wojskowych. Produkcją amunicji zajmą się Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) oraz europejski koncern rakietowy MBDA.

Umowę zawarto kilka dni po tym, jak na terytorium Polski spadły trzy rosyjskie pociski manewrujące typu X-101. Następnie Warszawa zwołała nadzwyczajne posiedzenie NATO w Brukseli.

Informację tę podano z powołaniem się na Agencję Uzbrojenia przy Ministerstwie Obrony Narodowej.