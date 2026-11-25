Польша и Великобритания подписали межправительственное соглашение о совместной разработке новой зенитной управляемой ракеты средней дальности CAMM-MR (Common Anti-Air Modular Missile — Medium Range). Об этом во вторник сообщило Агентство по вооружениям при Министерстве обороны Польши. В ведомстве назвали соглашение первым международным проектом по совместному созданию ракеты для систем противовоздушной обороны с участием оборонных предприятий двух стран.

Ожидается, что дальность полета CAMM-MR превысит 100 км. Новая разработка должна расширить возможности семейства ракет CAMM, в которое уже входят базовая версия с дальностью 25–45 км и модификация CAMM-ER, способная поражать цели на расстоянии около 80 км.

Ракету планируют использовать для перехвата самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет. Ее можно будет устанавливать как на наземные комплексы ПВО, так и на военные корабли. Производством боеприпаса займутся Польская группа вооружений (PGZ) и европейский ракетный концерн MBDA.

Соглашение было заключено через несколько дней после того, как на территории Польши упали три российские крылатые ракеты Х-101. После этого Варшава созвала экстренное заседание НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщается со ссылкой на Агентство вооружений при Министерстве обороны Польши.