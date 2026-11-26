У четвер, 26 листопада, до Польщі прибули ще два американські винищувачі п'ятого покоління F-35. Літаки приземлилися на 32-й базі тактичної авіації в Ласку. Тепер польські військові мають уже 12 із 32 винищувачів, замовлених у США.

Винищувачі вже приземлилися на військовій авіабазі в Ласку. На обох літаках є характерний польський шаховий візерунок — національний знак військової авіації. «Щойно ще два літаки F-35 з нашими шаховими візерунками приземлилися на 32-й базі тактичної авіації. Ми послідовно посилюємо боєздатність Збройних сил Польщі, забезпечуємо оперативну сумісність та безпеку нашої країни», — написав Косіняк-Камиш.

Загалом Польща замовила у США 32 багатоцільові винищувачі F-35. Поставка літаків відбувається поступово. Наразі країна отримала вже 12 машин із запланованої кількості. Окрім отримання нової техніки, Польща почала готувати власних фахівців для її обслуговування. Як повідомив міністр оборони, на початку цього тижня у Виїзному навчальному центрі інженерно-авіаційної служби (SIL) на 32-й базі тактичної авіації стартували перші в країні спеціалізовані курси для технічного персоналу F-35.

❗Przed chwilą kolejne dwa samoloty F-35 z naszymi szachownicami wylądowały w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego! Konsekwentnie wzmacniamy zdolności Wojska Polskiego, budujemy interoperacyjność i bezpieczeństwo naszego kraju. Na początku tygodnia w Zamiejscowym Ośrodku Szkolenia Służby Inżynieryjno-Lotniczej (SIL) 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego ruszyły pierwsze w Polsce specjalistyczne kursy dla personelu technicznego samolotów F-35. W utrzymaniu bezpieczeństwa ważny jest nowoczesny sprzęt, ale fundamentem są ludzie i krajowe zdolności do samodzielnej obsługi i utrzymania tych maszyn. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 26, 2026

Йдеться про підготовку людей, які відповідатимуть за технічний стан винищувачів, їхнє обслуговування та підтримку в робочому стані. Це важлива частина програми переозброєння, адже для використання сучасної авіації потрібні не лише самі літаки, а й підготовлені спеціалісти та відповідна інфраструктура. «Для забезпечення безпеки важливе сучасне обладнання, але основою є люди та національні можливості щодо самостійного обслуговування та підтримки цих літаків», — наголосив Косіняк-Камиш.

За планом, до кінця 2026 року Польща має отримати загалом 14 винищувачів F-35. Ще 12 літаків очікують до кінця 2027 року. Таким чином, після завершення поставок польські Повітряні сили матимуть усі 32 замовлені винищувачі. Про прибуття нових літаків повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

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