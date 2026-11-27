Збірна Польщі з баскетболу програла Хорватії з рахунком 69:80 у кваліфікаційному матчі чемпіонату світу, що відбувся у Глівіце. Ще до початку гри польська команда гарантувала собі путівку на майбутній чемпіонат світу в Катарі: Німеччина перемогла Латвію, яка втратила математичні шанси обійти поляків у таблиці.

Невдала перша половина

Як повідомляє Interia Sport, хорвати виграли першу чверть з рахунком 25:14. У стартовій десятихвилинці 11 очок набрав Джалін Сміт. Польща дещо скоротила відставання у другій чверті, однак на велику перерву команди пішли за рахунку 48:35 на користь Хорватії.

У матчі за Польщу не зіграли, зокрема, Александер Бальцеровський і Джордан Лойд. У складі Хорватії були відсутні Івіца Зубац, Маріо Хезонья та Карло Меткович.

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Три влучання з-за дуги

Поляки реалізували лише три триочкові кидки з 25 спроб за весь матч. Після третьої чверті Хорватія вела 66:49, а її перевага впродовж гри сягала 18 очок.

У заключній чверті Польща виграла відрізок 20:14, але не змогла наздогнати суперника. Рахунок за чвертями: 14:25, 21:23, 14:18, 20:14.

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