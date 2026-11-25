«Ланс» с польским футболистом Михалом Скоросем в составе проиграл в Германии «РБ Лейпциг» со счётом 1:3 в матче пятого тура Лиги чемпионов. Как сообщает Interia Sport, Скорась начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 73-й минуте, заменив Сауда Абдулхамида.

Два гола за девять минут

Хозяева уже к девятой минуте вели 2:0. Давид Раум забил на шестой минуте, а Антонио Нуса отличился на девятой. В составе «Ланса» на 58-й минуте забил Матьё Удоль, однако в компенсированное время Нуса оформил дубль и установил окончательный счёт.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценки французских СМИ

Скорась получил жёлтую карточку на 79-й минуте за фол на Кристофере Нкунку. Французский портал Foot Mercato отметил, что поляк допустил потерю мяча в эпизоде, который привёл к третьему голу «РБ Лейпциг». Maxifoot также обратил внимание на эту потерю мяча.

За 17 минут на поле Скорась выполнил девять передач, трижды потерял мяч, а также сделал один перехват и одно выбивание. Sofascore оценил его выступление в 6,6 балла. Это был 15-й матч футболиста за «Ланс» во всех турнирах в этом сезоне, в которых он записал на свой счёт одну результативную передачу. После пятого тура французский клуб занимал 33-е место в таблице Лиги чемпионов.

Читай нас в