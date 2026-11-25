RC朗斯队在波兰球员米哈乌·斯科拉希在阵的情况下，在德国进行的欧冠第五轮比赛中以1:3负于RB莱比锡。据Interia Sport报道，斯科拉希本场比赛从替补席开始，并在第73分钟替换沙特·阿卜杜勒哈米德登场。

九分钟内打入两球

主队在第九分钟时已经以2:0领先。大卫·劳姆在第六分钟进球，安东尼奥·努萨则在第九分钟破门。朗斯的马蒂厄·乌多尔在第58分钟进球，但努萨在补时阶段完成梅开二度，确定了最终比分。

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法国媒体的评分

斯科拉希在第79分钟因对克里斯托弗·恩昆库犯规而吃到黄牌。法国网站Foot Mercato指出，这名波兰球员在导致RB莱比锡第三个进球的回合中丢失了球权。Maxifoot也关注到了这次丢球。

在场上的17分钟内，斯科拉希完成了九次传球，三次丢失球权，另有一次拦截和一次解围。Sofascore给他的表现打了6.6分。这是该球员本赛季代表朗斯在各项赛事中的第15场比赛，他贡献了一次助攻。第五轮过后，这家法国俱乐部在欧冠积分榜上排名第33位。

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