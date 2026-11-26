11月26日星期四，美国将庆祝全国蛋糕日（National Cake Day）。这是一个非正式的美食节日，旨在庆祝美国最受欢迎的甜点之一。 值此之际，我们将为您介绍这一庆祝传统的由来、哪些蛋糕已成为美国美食的代表，以及如何在家制作其中三种。

全国蛋糕日每年定于11月26日。这并非法定节假日，而是一个美食纪念日，鼓励美国人烘焙蛋糕、光顾糕点店，或只是用最爱的甜点款待亲友。这一节日的确切起源尚不明确。 负责推广这一节日的国家节日日历（National Day Calendar）组织者也未能找到确切证据证明是谁首创了这一节日。不过，自2002年起，美国媒体中便已开始出现关于11月26日全国蛋糕日的报道。

“cake”一词本身源自古斯堪的纳维亚语，其词源可追溯至kaka。 最早与现代蛋糕相似的甜点，其口感远不如如今这般细腻松软。它们更像是一种质地紧实的面包，为了增添甜味，人们会在其中加入蜂蜜和干果。

蛋糕如何成为美国饮食文化的一部分

美国烘焙蛋糕的传统是随着欧洲移民一同传入的。早在17世纪初，英国人就带来了水果派、姜饼和海绵蛋糕的配方。 后来，当地厨师开始根据当地可获得的食材和自身口味对这些配方进行调整。 膨松剂、小苏打和现代烤箱的出现，在美国烘焙业的发展中发挥了重要作用。正因如此，蛋糕在家中制作变得更加简单，而多层甜点也逐渐成为节日餐桌上不可或缺的佳肴。

1796年，由美国女性阿米莉亚·西蒙斯撰写的《美国烹饪》（American Cookery）作为第一本已知的美式烹饪书问世。书中收录了纸杯蛋糕、海绵蛋糕以及多种姜味烘焙食品的配方。 到了20世纪，得益于现成的烘焙预拌粉，蛋糕制作变得更加便捷。美国甜点逐渐传播到美国境外，在加拿大、英国、澳大利亚等国也开始流行起来。 其中，红丝绒蛋糕、巧克力蛋糕、芝士蛋糕以及水果甜点尤为受欢迎。

美国蛋糕使用哪些原料

美国蛋糕并没有统一的配方。这完全取决于地区和甜点的种类。 但有些食材在经典的美式烘焙中十分常见。基础原料通常包括小麦粉、糖、鸡蛋、黄油或植物油以及牛奶。为了使面糊蓬松，会使用泡打粉或小苏打。 为了增添风味，还会加入香草、可可粉、肉桂、坚果、水果和浆果。

奶油和糖霜是美国糕点传统中不可或缺的一部分。常见的包括糖粉奶油、巧克力糖霜以及以奶油奶酪为基底的奶油。 尤其是后者，常用于胡萝卜蛋糕、红丝绒蛋糕以及香蕉菠萝蛋糕。

关于美国蛋糕的有趣事实

波士顿奶油派（Boston Cream Pie）实际上是一种蛋糕。 尽管名称中含有“派”字，但这款甜点由夹着卡仕达酱的海绵蛋糕层组成，表面覆盖着巧克力糖霜。它诞生于19世纪波士顿的帕克豪斯酒店。

红丝绒蛋糕（Red Velvet）因其颜色和质地而得名。 经典配方中混合了可可粉、酸奶和醋。正是这种酸性环境与其他成分发生反应，从而影响了面糊的色泽。 如今，为了呈现浓郁的红色，人们通常会使用食用色素。

菠萝倒扣蛋糕在烘烤后需要倒扣。 先在模具底部铺上菠萝和焦糖，再倒入面糊，待蛋糕烤好后将其倒扣在盘子上，这样水果就会出现在蛋糕顶部。

蜂鸟蛋糕 （ Hummingbird Cake）有着热带渊源。 其前身被认为是牙买加甜点Doctor Bird Cake。1978年，该食谱在《南方生活》（Southern Living）杂志上刊登后，在美国大受欢迎。

邦特蛋糕模具（Bundt）曾风靡一时。它于1950年在美国问世。1966年烘焙大赛上，巧克力隧道蛋糕（Tunnel of Fudge）获得亚军后，该模具的人气急剧攀升。

三款传统美式蛋糕食谱

在全国蛋糕日这天，不妨制作一款不仅普通的海绵蛋糕，而是拥有自己独特故事的甜点。 以下是三款美国蛋糕食谱：色彩鲜艳的红丝绒蛋糕（Red Velvet）、别具一格的蜂鸟蛋糕（Hummingbird Cake），以及烘烤后需要倒扣的惊艳菠萝蛋糕。

1. 红丝绒蛋糕——Red Velvet Cake

这款甜点以其浓郁的红色、松软的蛋糕胚和奶油馅而广为人知。它带有淡淡的巧克力风味，但不像普通巧克力蛋糕那样浓烈。 通常会搭配以奶油奶酪为基底的奶油馅。

蛋糕胚原料：

270 克小麦面粉；

265 克糖；

115克黄油；

2个鸡蛋；

240 毫升酸奶或克菲尔；

15克可可粉；

1–2汤匙红色食用色素；

1 茶匙香草精；

1 茶匙小苏打；

1茶匙醋；

少许盐。

奶油馅：

400 克奶油奶酪；

120克黄油；

150–180克糖粉；

1 茶匙香草精。

制作方法：

将烤箱预热至175 °C。准备两个直径约20厘米的圆形烤盘，并在底部铺上烘焙纸。 将软化的黄油与糖搅打至蓬松发白。逐个加入鸡蛋，每次加入后都要充分搅拌。 另取一碗，将可可粉、盐和红色食用色素混合均匀。将混合物加入黄油糊中。 分次交替加入面粉和酸奶，每次少量。最后加入与醋混合的小苏打，快速搅拌均匀。 将面糊分装到两个烤模中。烘烤约25–30分钟。用木签测试是否熟透：插入后拔出时，木签上不应沾有生面糊。 让蛋糕胚冷却。与此同时，将黄油与糖粉打发，加入奶油奶酪和香草精。搅拌至质地均匀的奶油状。 将一片蛋糕胚放在盘子上，涂上一层奶油，再盖上另一片。用剩下的奶油覆盖蛋糕顶部和侧面。

上桌前，将蛋糕放入冰箱冷藏至少一小时。装饰时可使用修整蛋糕胚时留下的碎屑、浆果或巧克力碎屑。

2. “蜂鸟”蛋糕 — Hummingbird Cake

这款蛋糕对于喜欢独特搭配的人来说，简直是一大发现。它融合了香蕉、菠萝、坚果和肉桂。得益于水果的加入，蛋糕胚口感湿润且香气扑鼻，而奶油奶酪馅则增添了一丝清新的微酸。

1978年，一位来自北卡罗来纳州的读者将此食谱投稿至《南方生活》（Southern Living）杂志后，该食谱便在美国南部广受欢迎。 不过，人们普遍认为它的前身是牙买加的Doctor Bird Cake。这个名字源于牙买加当地对蜂鸟的昵称。

蛋糕胚所需原料：

380克小麦面粉；

400克糖；

3个鸡蛋；

180毫升植物油；

4根熟透的香蕉；

230克罐装菠萝丁（连同少量汁液）；

150克山核桃或核桃；

1 茶匙小苏打；

1 茶匙肉桂粉；

1茶匙香草精；

少许盐。

奶油馅：

400 克奶油干酪；

120克黄油；

180 克糖粉；

1 茶匙香草精。

制作方法：

将烤箱预热至175 °C。准备三个直径为20厘米的圆形烤盘，或两个更大的烤盘。 在一个大碗中混合面粉、糖、小苏打、肉桂粉和盐。 在另一个容器中，用叉子将香蕉捣碎。加入鸡蛋、植物油、香草精和切碎的菠萝。 将液体原料与干原料混合。加入切碎的坚果并搅拌均匀。无需长时间搅拌面糊——只需将所有原料混合均匀即可。 将面糊分装到模具中。根据蛋糕胚的大小，烘烤约25–35分钟。用竹签插入蛋糕中心检查是否熟透。 将蛋糕胚完全冷却。制作奶油馅时，将黄油与糖粉打发，加入奶油奶酪和香草精。 用奶油馅将蛋糕胚层层夹好，叠放起来，并用奶油馅覆盖蛋糕顶部和侧面。用坚果装饰。

最好将成品蛋糕放入冰箱冷藏几小时。这样蛋糕胚会充分吸收奶油，味道也会更加浓郁。

3. 菠萝倒扣蛋糕 — Pineapple Upside-Down Cake

这款甜点的独特之处不仅在于味道，更在于其制作方法。将菠萝圈和焦糖铺在模具底部，倒入面糊，烘烤后将蛋糕倒扣出来。 最终，蛋糕顶部会呈现出闪闪发光、带有焦糖风味的水果表面。

该食谱在20世纪20年代的美国尤为流行。 1925年，夏威夷菠萝公司（现名为都乐）举办了一场以罐装菠萝为主题的食谱大赛。在数万份参赛作品中，约有2500种翻转菠萝蛋糕的配方。

水果层的配料：

50克黄油；

100克红糖；

1罐菠萝圈罐头；

8–10颗鸡尾酒樱桃；

½ 茶匙肉桂粉（可选）。

面团：

150克小麦面粉；

150克糖；

100克黄油；

2个鸡蛋；

100 毫升牛奶；

1.5 茶匙泡打粉；

1茶匙香草精；

少许盐。

制作方法：

将烤箱预热至180 °C。准备一个直径22–24厘米的圆形烤盘。 将黄油融化，与红糖混合，然后将混合物均匀铺在模具底部。 铺上菠萝圈。每个菠萝圈中央可放一颗鸡尾酒樱桃。如需增添风味，可撒上肉桂粉。 制作面糊时，将软化的黄油与糖打发。逐个加入鸡蛋，然后加入香草精。 将面粉、泡打粉和盐另行混合。将干料混合物与牛奶交替加入黄油基底中，分次加入。 将面糊小心地铺在菠萝片上，并抹平。 烘烤约35–40分钟。用竹签测试是否熟透。 让蛋糕在模具中静置约10分钟。然后盖上一只大盘子，小心翻转。取下模具，使焦糖菠萝位于蛋糕顶部。

切记不要等到完全冷却：焦糖可能会凝固并粘在模具底部。这款蛋糕无论温热还是冷藏后都十分美味。搭配一球香草冰淇淋享用更佳。

如何庆祝全国蛋糕日

最简单的方式就是烘焙自己最喜欢的甜点，或者尝试那个一直想做的食谱。你可以邀请朋友来喝茶，在当地的糕点店订购蛋糕，或者在家里举办一场小型聚会。

此外，这也是探索美国经典甜点的绝佳机会。毕竟，每款甜点背后都有自己的故事：从加入香蕉和菠萝的牙买加蛋糕，到配有卡仕达酱的波士顿海绵蛋糕。 这一天的主要规则很简单——找个理由吃一块蛋糕，并与你想共度时光的人分享。

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