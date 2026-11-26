W czwartek, 26 listopada, w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Narodowy Dzień Ciasta — National Cake Day. Jest to nieoficjalne święto kulinarne poświęcone jednemu z ulubionych amerykańskich deserów. Z tej okazji opowiemy, skąd wywodzi się tradycja obchodów tego święta, które ciasta stały się wizytówką kuchni amerykańskiej oraz jak przygotować trzy z nich w domu.

National Cake Day obchodzony jest co roku 26 listopada. Nie jest to święto państwowe, lecz kulinarna okazja, podczas której Amerykanom proponuje się upiec ciasto, odwiedzić cukiernię lub po prostu poczęstować bliskich ulubionym deserem. Dokładna historia powstania tego święta nie jest znana. Organizatorzy National Day Calendar, którzy popularyzują to święto, również nie znaleźli potwierdzenia, kto dokładnie je zapoczątkował. Jednocześnie wzmianki o Narodowym Dniu Ciasta 26 listopada pojawiają się w amerykańskiej prasie co najmniej od 2002 roku.

Samo słowo „cake” ma staronordyckie korzenie. Pochodzi od słowa kaka. Pierwsze wypieki przypominające współczesne torty wcale nie były tak delikatne i puszyste jak dzisiaj. Przypominały raczej gęsty chleb, a dla uzyskania słodkiego smaku dodawano do nich miód i suszone owoce.

Jak torty stały się częścią kuchni amerykańskiej

Tradycja pieczenia ciast w Ameryce pojawiła się wraz z europejskimi osadnikami. Anglicy przywieźli przepisy na ciasta owocowe, imbirowe i biszkoptowe już na początku XVII wieku. Z czasem lokalni kucharze zaczęli dostosowywać je do dostępnych produktów i własnych upodobań. Ważną rolę w rozwoju amerykańskich wypieków odegrało pojawienie się proszków do pieczenia, sody oczyszczonej i nowoczesnych piekarników. Dzięki temu ciasta stały się łatwiejsze do przygotowania w domu, a wielowarstwowe desery stopniowo stały się powszechnym elementem świątecznych stołów.

W 1796 roku ukazała się pierwsza znana książka kucharska napisana przez Amerykankę — American Cookery Amelii Simmons. Zawierała ona przepisy na babeczki, biszkopty oraz kilka wariantów wypieków imbirowych. Już w XX wieku torty stały się jeszcze bardziej dostępne dzięki gotowym mieszankom do wypieków. Amerykańskie desery stopniowo rozprzestrzeniły się daleko poza granice Stanów Zjednoczonych. Zaczęto je przygotowywać w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajach. Szczególną popularnością cieszyły się czerwone ciasto aksamitne, torty czekoladowe, serniki oraz desery owocowe.

Jakie składniki wykorzystuje się do przygotowania amerykańskich ciast

Nie ma jednej receptury na amerykański tort. Wszystko zależy od regionu i rodzaju deseru. Są jednak produkty, które często pojawiają się w klasycznych amerykańskich wypiekach. Podstawę zazwyczaj stanowią mąka pszenna, cukier, jajka, masło lub olej oraz mleko. Aby ciasto było puszyste, stosuje się proszek do pieczenia lub sodę oczyszczoną. Aby nadać ciasto aromat, dodaje się wanilię, kakao, cynamon, orzechy, owoce i jagody.

Osobną częścią amerykańskiej tradycji cukierniczej są kremy i polewy. Popularne są krem śmietankowy z cukrem pudrem, polewa czekoladowa oraz krem na bazie serka śmietankowego. Właśnie ten ostatni często stosuje się do tortów marchewkowych, czerwonych aksamitnych oraz bananowo-ananasowych.

Ciekawostki o amerykańskich tortach

Boston Cream Pie to w rzeczywistości tort. Pomimo słowa „pie” w nazwie, deser ten składa się z biszkoptowych warstw z kremem budyniowym w środku i czekoladową polewą na wierzchu. Został stworzony w XIX wieku w hotelu Parker House w Bostonie.

Red Velvet zawdzięcza swoją nazwę kolorowi i konsystencji. W klasycznej recepturze łączy się kakao, maślankę i ocet. To właśnie kwaśne środowisko wchodzi w interakcję z innymi składnikami i wpływa na odcień ciasta. Obecnie do uzyskania intensywnego czerwonego koloru często stosuje się barwnik spożywczy.

Ciasto Pineapple Upside-Down Cake odwraca się po upieczeniu. Na dno formy układa się ananasy i karmel, z góry wlewa ciasto, a gotowe ciasto odwraca się na talerz. W ten sposób owoce znajdują się na wierzchu.

Ciasto Hummingbird Cake ma tropikalną historię. Za jego poprzednika uważa się jamajski deser Doctor Bird Cake. W Stanach Zjednoczonych przepis ten stał się szczególnie popularny po opublikowaniu w magazynie Southern Living w 1978 roku.

Forma do ciasta typu Bundt stała się prawdziwym hitem. Została stworzona w Stanach Zjednoczonych w 1950 roku. Popularność tego wyrobu gwałtownie wzrosła po konkursie cukierniczym w 1966 roku, kiedy to ciasto Tunnel of Fudge zajęło drugie miejsce.

Trzy przepisy na tradycyjne amerykańskie ciasta

Z okazji Narodowego Dnia Ciasta można upiec nie tylko zwykły biszkopt, ale deser z własną historią. Poniżej przedstawiamy trzy amerykańskie przepisy: efektowne ciasto Red Velvet, niezwykłe ciasto Hummingbird Cake oraz spektakularne ciasto ananasowe, które po upieczeniu należy odwrócić.

1. Czerwone ciasto aksamitne — Red Velvet Cake

Ten deser rozpoznaje się po intensywnym czerwonym kolorze, delikatnych blatach i kremie śmietankowym. Ma lekki posmak czekolady, ale nie tak intensywny jak w zwykłym torcie czekoladowym. Najczęściej przygotowuje się go z kremem na bazie serka śmietankowego.

Składniki na blaty:

270 g mąki pszennej;

265 g cukru;

115 g masła;

2 jajka;

240 ml maślanki lub kefiru;

15 g kakao;

1–2 łyżki stołowe czerwonego barwnika spożywczego;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego;

1 łyżeczka sody;

1 łyżeczka octu;

szczypta soli.

Na krem:

400 g twarogu;

120 g masła;

150–180 g cukru pudru;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 175 °C. Przygotuj dwie okrągłe formy o średnicy około 20 cm i wyłóż dno papierem do pieczenia. Ubij miękkie masło z cukrem na puszystą, jasną masę. Dodawaj jajka pojedynczo, za każdym razem dobrze mieszając. Osobno wymieszaj kakao, sól i czerwony barwnik. Dodaj mieszankę do bazy maślanej. Stopniowo dodawaj mąkę i maślankę, na przemian w niewielkich porcjach. Na koniec dodaj sodę zmieszaną z octem i szybko wymieszaj. Rozłóż ciasto między dwie formy. Piecz około 25–30 minut. Sprawdź gotowość drewnianym patyczkiem: powinien wyjść bez śladów surowego ciasta. Pozwól blatom ostygnąć. W międzyczasie ubij masło z cukrem pudrem, dodaj twaróg i wanilię. Wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji kremu. Połóż jeden blat na talerzu, posmaruj kremem i przykryj drugim. Resztą kremu pokryj wierzch i boki tortu.

Przed podaniem wstaw deser do lodówki na co najmniej godzinę. Do dekoracji można wykorzystać okruchy z przyciętych blatów, jagody lub wiórki czekoladowe.

2. Ciasto „Koliberek” — Hummingbird Cake

Ten tort to prawdziwy skarb dla miłośników nietypowych połączeń. Zawiera banany, ananasy, orzechy i cynamon. Dzięki owocom placki są bardzo wilgotne i aromatyczne, a krem z serka śmietankowego dodaje im delikatnej kwaskowatości.

Przepis zyskał popularność na południu Stanów Zjednoczonych po tym, jak w 1978 roku przesłała go do magazynu Southern Living czytelniczka z Karoliny Północnej. Jednocześnie za jego poprzednika uważa się jamajskie ciasto Doctor Bird Cake. Nazwa ta nawiązuje do jamajskiego pseudonimu lokalnego kolibra.

Składniki na placki:

380 g mąki pszennej;

400 g cukru;

3 jajka;

180 ml oleju roślinnego;

4 dojrzałe banany;

230 g konserwowanych, pokrojonych ananasów wraz z niewielką ilością soku;

150 g orzechów pekan lub orzechów włoskich;

1 łyżeczka sody;

1 łyżeczka mielonej cynamonu;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego;

szczypta soli.

Na krem:

400 g twarogu;

120 g masła;

180 g cukru pudru;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 175 °C. Przygotuj trzy okrągłe formy o średnicy 20 cm lub dwie większe. W dużej misce wymieszaj mąkę, cukier, sodę, cynamon i sól. W innym naczyniu rozgnieć banany widelcem. Dodaj jajka, olej, wanilię i pokrojone w kostkę ananasy. Połącz składniki płynne z suchymi. Dodaj posiekane orzechy i wymieszaj. Nie trzeba długo ubijać ciasta — wystarczy, aby wszystkie składniki się połączyły. Rozłóż ciasto do foremek. Piecz około 25–35 minut, w zależności od wielkości placków. Gotowość sprawdź wykałaczką. Pozostaw placki do całkowitego ostygnięcia. Aby przygotować krem, ubij masło z cukrem pudrem, dodaj ser śmietankowy i wanilię. Posmaruj placki kremem, ułóż je jeden na drugim i pokryj nim wierzch oraz boki tortu. Udekoruj orzechami.

Najlepiej pozostawić gotowy tort w lodówce na kilka godzin. Dzięki temu placki nasączą się kremem, a smak stanie się bardziej intensywny.

3. Tort ananasowy do góry nogami — Pineapple Upside-Down Cake

Ten deser jest ciekawy nie tylko smakiem, ale także sposobem przygotowania. Krążki ananasowe i karmel układa się na dnie formy, zalewa ciastem, a po upieczeniu ciasto się odwraca. W rezultacie na wierzchu pojawia się błyszcząca, owocowa warstwa o karmelowym smaku.

Przepis ten stał się szczególnie popularny w Stanach Zjednoczonych w latach 20. XX wieku. W 1925 roku firma Hawaiian Pineapple Company, znana dziś jako Dole, zorganizowała konkurs na przepisy z wykorzystaniem ananasów z puszki. Wśród dziesiątek tysięcy zgłoszeń znalazło się około 2500 wariantów tortu ananasowego odwróconego.

Składniki na warstwę owocową:

50 g masła;

100 g brązowego cukru;

1 puszka konserwowanych krążków ananasowych;

8–10 wiśni koktajlowych;

½ łyżeczki cynamonu (opcjonalnie).

Na ciasto:

150 g mąki pszennej;

150 g cukru;

100 g masła;

2 jajka;

100 ml mleka;

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia;

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego;

szczypta soli.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 180 °C. Przygotuj okrągłą formę o średnicy 22–24 cm. Rozpuść masło, wymieszaj je z brązowym cukrem i rozprowadź mieszankę na dnie formy. Ułóż krążki ananasa. Na środku każdego z nich można umieścić wiśnię koktajlową. Według uznania posyp cynamonem. Aby przygotować ciasto, ubij miękkie masło z cukrem. Dodaj jajka pojedynczo, a następnie wanilię. Osobno wymieszaj mąkę, proszek do pieczenia i sól. Stopniowo dodawaj suchą mieszankę do masła, na przemian z mlekiem. Ostrożnie wyłóż ciasto na ananasy i wyrównaj powierzchnię. Piecz około 35–40 minut. Sprawdź gotowość wykałaczką. Pozostaw ciasto w formie na około 10 minut. Następnie przykryj je dużym talerzem i ostrożnie odwróć. Zdejmij formę, tak aby karmelizowane ananasy znalazły się na wierzchu.

Ważne, aby nie czekać na całkowite ostygnięcie: karmel może stwardnieć i przykleić się do dna formy. Ciasto smakuje wyśmienicie zarówno na ciepło, jak i na zimno. Można do niego podać kulkę lodów waniliowych.

Jak uczcić Narodowy Dzień Ciasta

Najprostszym sposobem jest upieczenie ulubionego deseru lub wypróbowanie przepisu, który od dawna chciało się przygotować. Można zaprosić przyjaciół na herbatę, zamówić tort w lokalnej cukierni lub zorganizować małe domowe przyjęcie.

To także świetna okazja, by odkryć dla siebie klasykę amerykańskiej cukierni. Za każdym z tych deserów kryje się bowiem własna historia: od jamajskiego ciasta z bananami i ananasami po bostoński biszkopt z kremem budyniowym. Główna zasada tego dnia jest prosta — znaleźć pretekst, by zjeść kawałek ciasta i podzielić się nim z tymi, z którymi chce się spędzić czas.

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