Lille pokonało Bayern 2:1 w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Monachijska drużyna prowadziła po pierwszej połowie dzięki golowi Dayota Upamecano, jednak po przerwie gospodarze zdobyli dwie bramki. Jak informuje Interia Sport, decydującym momentem był samobójczy gol pomocnika Bayernu Aleksandara Pavlovicia.

Bayern otworzył wynik przed przerwą

Goście mieli przewagę w pierwszej połowie i objęli prowadzenie w 15. minucie. Upamecano trafił do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Do przerwy wynik się nie zmienił, choć Lille nadal stawiało opór faworytowi.

Na początku drugiej połowy Lille zdobyło bramkę, ale sędzia anulował gola po analizie VAR z powodu faulu na Joshuie Kimmichu. Zespół nie zwolnił tempa i w 62. minucie wyrównał: Ayase Ueda wykorzystał podanie Nathana Ngoya, celnie strzelając z pola karnego.

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Dwa gole w trzy minuty

Trzy minuty później Lille wyszło na prowadzenie. Po strzale 19-letniego Ethana Mbappe piłka trafiła w słupek, a następnie odbiła się od Pavlovicia i wpadła do bramki Bayernu. Pod koniec spotkania Soriba Diaoune miał okazję powiększyć przewagę gospodarzy, ale jej nie wykorzystał.

Według statystyk meczu Bayern częściej utrzymywał się przy piłce — 62% do 38% — a także oddał więcej strzałów celnych, siedem do trzech. Jednocześnie Lille oddało łącznie 15 strzałów, a Bayern — 12.

Po pięciu meczach Ligi Mistrzów drużyna Vincenta Kompany'ego ma osiem punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli.

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