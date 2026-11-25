W Polsce GKS Katowice pokonał u siebie PGE Projekt Warszawa 3:1 w meczu ósmej kolejki polskiej ligi siatkarskiej. Po tym zwycięstwie zespół z Katowic awansował na czwarte miejsce w tabeli, bezpośrednio za klubem z Warszawy. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Pierwsze dwa sety

Gospodarze aktywnie rozpoczęli mecz i w pierwszej partii objęli prowadzenie 6:2, a następnie 10:5. Zawodnicy PGE Projekt zmniejszyli stratę dzięki zagrywkom Bartosza Lemańskiego, jednak GKS utrzymał przewagę i wygrał seta 25:22. Partię zakończył skuteczny atak Jakuba Szymańskiego.

W drugim secie warszawska drużyna odpowiedziała przekonująco. Po bloku Jana Firleja PGE Projekt objął prowadzenie 7:4, a po kolejnym skutecznym bloku Jurija Semeniuka wynik wynosił 12:6. W tej partii goście wykorzystali 13 z 15 ataków i wyrównali stan setów, wygrywając 25:16.

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Zwycięstwo Katowic w końcówkach

Trzeci set przebiegał w wyrównanej walce. PGE Projekt miał przewagę 14:11, lecz GKS wyrównał na 16:16. Wejście na zagrywkę Damiana Domagały pomogło gospodarzom uzyskać dwupunktową przewagę, a pod koniec partii skutecznie zagrał Szymański — 25:23.

W czwartym secie warszawianie prowadzili 6:3 po kontrataku Kevina Tillie, a później 14:11. Jednak GKS wyrównał na 20:20. Michał Superlak wyprowadził zespół z Katowic na prowadzenie przy stanie 23:22, a Szymański zakończył mecz — 25:23 w secie i 3:1 w spotkaniu.

PGE Projekt przyjechał do Katowic w wzmocnionym składzie: do pełnych meczów wrócili Bartosz Bednorz i Jan Firlej. Według publikacji w składzie warszawian nie było Aleksandra Śliwki i Macieja Olenderka. Dla GKS było to kolejne zwycięstwo nad rywalem z górnej części tabeli: w pierwszej kolejce zespół pokonał również mistrzów Polski z Zawiercia.

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