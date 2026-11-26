W Lizbonie portugalski Sporting zremisował 2:2 z Manchesterem United w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Sędzia Szymon Marciniak podyktował trzy rzuty karne, nie uznał dwóch goli i pokazał czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry.

Jak informuje Interia Sport, w 30. minucie Marciniak podyktował rzut karny dla gospodarzy po upadku Catamo w polu karnym. Luis Suarez oddał strzał, ale bramkarz Manchesteru United Lammens obronił piłkę. Trzy minuty później arbiter podyktował kolejny rzut karny po faulu Lammensa na Araujo. Suarez wykorzystał tę jedenastkę i otworzył wynik spotkania.

Gol Diallo przed przerwą nie został uznany

Wkrótce potem Amad Diallo posłał piłkę do siatki Sportingu, jednak Marciniak nie uznał gola, odgwizdując wcześniejsze naruszenie przepisów. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 1:0 dla gospodarzy.

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Na początku drugiej połowy sędzia podyktował trzeci rzut karny — po faulu na Lisandro Martinezie w polu karnym Sportingu. Bruno Fernandes wykorzystał jedenastkę i wyrównał wynik. Następnie po strzale z dystansu wyprowadził Manchester United na prowadzenie 2:1; według opisu publikacji piłka odbiła się od murawy przed bramkarzem.

Późny gol Suareza i anulowane trafienie

W 80. minucie Lammens wypuścił piłkę po dośrodkowaniu Fresnedy, z czego skorzystał Suarez: zdobył bramkę przewrotką i wyrównał wynik. W następnej akcji Manchester United ponownie strzelił gola, ale po analizie VAR Marciniak anulował trafienie, uznając, że bramkarz Sportingu został sfaulowany.

W drugiej minucie doliczonego czasu gry arbiter wyrzucił z boiska Tielemansa. Wynik nie zmienił się do ostatniego gwizdka. Po remisie Sporting zajmował dziewiąte miejsce, a Manchester United — 19.

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