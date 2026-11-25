Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stanął w obronie podejścia prezydenta USA Donalda Trumpa do Władimira Putina. Według niego amerykański przywódca poddaje przywódcę Kremla próbie.

W przeddzień spotkania z Trumpem w jego posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, które odbędzie się w środę, Rutte stwierdził, że Trump poddaje Putina próbie, w szczególności podczas ich spotkania w Shenzhen w zeszłym tygodniu.

Rutte zaznaczył, że Trump zadaje pytania: „Czy jest gotowy zasiąść do stołu negocjacyjnego? Czy naprawdę jest gotowy do prowadzenia negocjacji?”.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że należy utrzymać tę presję.

„Myślę, że to działa i powinniśmy kontynuować w tym samym duchu” – dodał.

Oświadczenie sekretarza generalnego NATO przytacza agencja dpa.

Kreml ujawnił szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen. Po dwustronnym spotkaniu przywódcy nie wydali wspólnego oświadczenia dla dziennikarzy.

Po spotkaniu z Trumpem i Jinpingiem Putin oskarżył Ukrainę o brak chęci zawarcia pokoju.

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