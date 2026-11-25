Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил в защиту подхода президента США Дональда Трампа к Владимиру Путину. По его словам, американский лидер подвергает хозяина Кремля испытаниям.

Накануне встречи с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде, которая состоится в среду, Рютте заявил, что Трамп подвергает Путина испытанию, в частности во время их встречи в Шэньчжэне на прошлой неделе.

Рютте отметил, что Трамп задает вопросы: «Готов ли он сесть за стол переговоров? Готов ли он действительно вести переговоры?»

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что это давление необходимо поддерживать.

«Я думаю, что это работает, и мы должны продолжать в том же духе», — добавил он.

Заявление генерального секретаря НАТО приводит dpa.

В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября. После двусторонней встречи лидеры не выступили с совместным заявлением для журналистов.

Путин после встречи с Трампом и Цзиньпином обвинил Украину в нежелании мира.

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