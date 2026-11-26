В Лиссабоне португальский «Спортинг» сыграл вничью 2:2 с «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура Лиги чемпионов. Арбитр Шимон Марциняк назначил три пенальти, не засчитал два гола и показал красную карточку в компенсированное время.

Как сообщает Interia Sport, на 30-й минуте Марциняк назначил пенальти в ворота гостей после падения Катаму в штрафной площади. Луис Суарес пробил, однако вратарь «Манчестер Юнайтед» Ламменс отразил мяч. Через три минуты арбитр назначил ещё один одиннадцатиметровый после фола Ламменса на Араужу. Суарес реализовал этот пенальти и открыл счёт.

Гол Диалло до перерыва не засчитали

Вскоре Амад Диалло отправил мяч в сетку ворот «Спортинга», однако Марциняк не засчитал гол, зафиксировав нарушение правил, произошедшее ранее. Первый тайм завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

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В начале второго тайма арбитр назначил третий пенальти — после фола против Лисандро Мартинеса в штрафной площади «Спортинга». Бруну Фернандеш реализовал удар и сравнял счёт. Позднее он дальним ударом вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд — 2:1; согласно описанию издания, мяч отскочил от газона перед вратарём.

Поздний гол Суареса и отменённое взятие ворот

На 80-й минуте Ламменс выпустил мяч после подачи Фреснеды, чем воспользовался Суарес: он забил ударом через себя и сравнял счёт. В следующей атаке «Манчестер Юнайтед» вновь забил, но после просмотра VAR Марциняк отменил взятие ворот, посчитав, что на вратаре «Спортинга» сфолили.

На второй компенсированной минуте арбитр удалил Тилеманса. Счёт до финального свистка не изменился. После ничьей «Спортинг» занимал девятое место, а «Манчестер Юнайтед» — 19-е.

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