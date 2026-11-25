«Лилль» победил «Баварию» со счётом 2:1 в матче пятого тура Лиги чемпионов. Мюнхенская команда вела после первого тайма благодаря голу Дайо Упамекано, однако после перерыва хозяева забили дважды. Как сообщает Interia Sport, решающим эпизодом стал автогол полузащитника «Баварии» Александара Павловича.

«Бавария» открыла счёт до перерыва

Гости имели преимущество в первом тайме и вышли вперёд на 15-й минуте. Упамекано отличился после подачи с углового. До перерыва счёт не изменился, хотя «Лилль» продолжал сопротивляться фавориту.

В начале второго тайма «Лилль» забил, но арбитр отменил гол после просмотра VAR из-за фола на Джошуа Киммихе. Команда не сбавила темп и на 62-й минуте сравняла счёт: Аясе Уэда реализовал передачу Натана Нгоя, точно пробив из штрафной площади.

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Два гола за три минуты

Через три минуты «Лилль» вышел вперёд. После удара 19-летнего Итана Мбаппе мяч попал в штангу, а затем отскочил от Павловича и оказался в воротах «Баварии». В конце встречи Сориба Диауне имел возможность увеличить преимущество хозяев, но не реализовал её.

По статистике матча «Бавария» больше владела мячом — 62% против 38%, а также нанесла больше ударов в створ ворот — семь против трёх. При этом «Лилль» нанёс 15 ударов в общей сложности, тогда как «Бавария» — 12.

После пяти матчей Лиги чемпионов команда Венсана Компани имеет восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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