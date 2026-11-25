Зять Трампа и его специальный представитель на переговорах с Россией Джаред Кушнер дал интервью генеральному директору медиа-холдинга Axel Springer SE Матиасу Дёпфнеру, в котором рассказал о ходе мирного процесса.

После длительных переговоров с российской стороной Кушнер вместе со Стивом Виткоффом пришли к выводу, что из-за территориального вопроса диалог в настоящее время в значительной степени зашел в тупик. По его словам, Вашингтон сейчас обсуждает с Москвой два варианта урегулирования — замораживание боевых действий по линии фронта с последующим заключением мира или отказ Киева от всего Донбасса в обмен на членство в НАТО. Что касается реалистичности такого членства, Джаред Кушнер отметил, что всегда всё возможно, а сторонам оставят пространство для поиска решения.

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Кушнер охарактеризовал Путина как очень организованного человека, историческую фигуру и мастера политики, независимо от отношения к его действиям, добавив, что тот пока проявляет сдержанность и заверил в отсутствии намерения применять ядерное оружие. По словам спецпосланника, создается впечатление, что Путин стремится не только к миру, но и к перезагрузке отношений с США с чистого листа, хотя никто не знает, действительно ли это его намерение и возможно ли это вообще.

Кушнер также сообщил, что президент США Дональд Трамп призвал Украину провести выборы как шаг к демократии. В то же время спецпосланник подчеркнул, что США не оказывали давления на Владимира Зеленского или украинцев, выполняют роль посредника, остаются крупнейшим донором Украины в войне, предоставляют разведданные и сохраняют поддержку со стороны Трампа.

Источник: подкаст Döpfner’s «MD Meets».

Напомним, что Рютте заявил о блокировании вступления Украины в НАТО несколькими союзниками.

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в течение последних месяцев неоднократно поднимали на закрытых встречах с представителями Украины и европейских стран вопрос о возможном вступлении Киева в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не согласится даже на так называемое «квазичленство» Украины в НАТО. По его словам, любые формулы, предусматривающие такой статус для Киева, неприемлемы для Кремля.

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