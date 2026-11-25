特朗普的女婿兼其与俄罗斯谈判的特别代表贾里德·库什纳接受了Axel Springer SE媒体集团首席执行官马蒂亚斯·迪普夫纳的采访，在采访中谈到了和平进程的最新进展。

在与俄方代表团进行长时间磋商后，库什纳与史蒂夫·维特科夫得出结论：由于领土问题，当前对话在很大程度上已陷入僵局。 据他称，华盛顿目前正与莫斯科商讨两种解决方案——在前线冻结军事行动并随后缔结和平协议，或者基辅放弃整个顿巴斯地区以换取加入北约的资格。 关于加入北约的可行性，贾里德·库什纳指出，一切皆有可能，各方仍将有空间寻求解决方案。

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库什纳将普京描述为一个极具条理的人、一位历史人物以及政治大师——无论对其行为持何种态度。他补充道，普京目前表现得相当克制，并保证没有使用核武器的意图。 这位特使表示，给人的印象是，普京不仅渴望和平，还希望与美国从头开始重启关系，尽管无人知晓这是否真的是他的意图，以及这是否真的可行。

库什纳还表示，美国总统唐纳德·特朗普呼吁乌克兰举行选举，将其视为一项民主举措。 与此同时，这位特使强调，美国并未对弗拉基米尔·泽连斯基或乌克兰人民施加压力，而是扮演着调解者的角色，仍是乌克兰在战争中的最大捐助国，提供情报支持，并继续获得特朗普的支持。

来源：Döpfner的“MD Meets”播客。

需要指出的是，吕特曾表示，乌克兰加入北约的计划遭到若干盟国的阻挠。

过去几个月里，美国总统特使史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳在与乌克兰及欧洲国家代表的闭门会议上，多次提及基辅可能以向俄罗斯作出领土让步为条件加入北约的问题。

俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫表示，莫斯科甚至不会同意乌克兰在北约的所谓“准成员国”地位。据他称，任何赋予基辅此类地位的方案，对克里姆林宫来说都是不可接受的。

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