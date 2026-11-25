里尔在欧冠联赛第五轮比赛中以2比1击败拜仁。慕尼黑球队凭借达约·于帕梅卡诺的进球在上半场结束后领先，但主队在下半场攻入两球。据Interia Sport报道，决定性一幕是拜仁中场亚历山大·帕夫洛维奇的乌龙球。

拜仁在中场休息前率先破门

客队在上半场占据优势，并在第15分钟取得领先。于帕梅卡诺在角球传中后破门。中场休息前比分没有改变，尽管里尔继续抵抗这支夺冠热门球队。

下半场开始时，里尔曾攻入一球，但裁判在观看VAR后因对约书亚·基米希犯规而取消了进球。球队没有放慢节奏，并在第62分钟扳平比分：阿亚塞·上田接纳坦·恩戈伊的传球，在禁区内精准射门得分。

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三分钟内两粒进球

三分钟后，里尔取得领先。19岁的伊桑·姆巴佩射门后，皮球击中立柱，随后弹到帕夫洛维奇身上并进入拜仁球门。比赛末段，索里巴·迪奥内本有机会扩大主队的领先优势，但未能把握住机会。

根据比赛统计，拜仁的控球率更高——62%对38%——射正次数也更多，为7次对3次。与此同时，里尔全场完成15次射门，而拜仁为12次。

在欧冠联赛踢完五场比赛后，文森特·孔帕尼的球队积8分，位列积分榜第15位。

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