Po rozpoczęciu nowej fali ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie 30 października całkowity wolumen przerobu ropy w Federacji Rosyjskiej zmniejszył się niemal o połowę. O ile wcześniej zakłady przetwarzały około 5 mln baryłek dziennie, o tyle pod koniec listopada wskaźnik ten spadł do 2,6–2,7 mln baryłek. Takie tempo przetwarzania okazało się najniższe w branży od początku lat 2000.

Analityk Rystad Energy Wiktor Kuryłow poinformował agencję, że pod koniec listopada wielkość przerobu w rosyjskich rafineriach okazała się niższa niż podczas poprzednich fal ataków ukraińskich.

Spadek produkcji odbił się już na krajowym rynku paliw. W szczególności średnie tygodniowe ceny detaliczne benzyny w okresie od 17 do 23 listopada wzrosły o 0,5%, jak podaje Bloomberg.

Jednocześnie serwis przypomina, że od 2022 roku Kreml utajnił niemal wszystkie dane dotyczące wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej w kraju. Ponadto rosyjskie rafinerie mogą w najbliższym czasie naprawić część szkód wyrządzonych przez ukraińskie siły zbrojne.