Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, określił rosyjskiego dyktatora Władimira Putina jako „postacie historyczną” i „mistrza polityki”. Tak wypowiedział się o przywódcy Kremla po trójstronnych rozmowach pokojowych, w których pośredniczyły Stany Zjednoczone, a które jak dotąd nie przyniosły znaczącego postępu.

Dziennikarz zapytał, jak przebiegają spotkania specjalnego wysłannika z Putinem. W odpowiedzi Kushner pochwalił rosyjskiego prezydenta za przygotowanie i styl prowadzenia negocjacji, a także stwierdził, że dąży on do pokoju i pragnie zmienić stosunki ze Stanami Zjednoczonymi.

„Prezydent Putin jest bardzo zorganizowany. Komuś może się podobać to, co zrobił, komuś nie, ale jest on bez wątpienia mistrzem polityki. To postać historyczna. Zawsze jest bardzo, bardzo dobrze przygotowany, bardzo przemyślany. Kiedy rozmawiamy, dużo notuje, a potem bardzo jasno przedstawia swoje stanowisko. Jest całkowicie oczywiste, że bardzo dogłębnie rozumie te kwestie i ma w nich bardzo zdecydowane stanowisko. Moim zdaniem i zdaniem Steve’a [Witkofa] nie tylko dąży on do pokoju – chce spróbować zmienić stosunki z Ameryką i sprawdzić, czy istnieje sposób, by zacząć wszystko od nowa” – powiedział Kushner.

W dniach 10–11 listopada w Abu Zabi Ukraina i Rosja przeprowadziły pierwsze od dziewięciu miesięcy rozmowy przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. W wyniku tych rozmów zespoły negocjacyjne uzgodniły „zakrojoną na szeroką skalę” wymianę jeńców wojennych.

Według szefa Biura Prezydenta Kirilla Budanowa pierwszy etap wymiany może nastąpić pod koniec listopada lub na początku grudnia.

Ponadto Kushner oświadczył, że po jego wizycie w Moskwie rosyjskie władze zgodziły się na udział partnerów europejskich w rozmowach pokojowych. Jak powiedział, Rosja jest również otwarta na to, by Ukraina otrzymała wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa.

Specjalny wysłannik Donalda Trumpa przyznał, że rozumie „sceptycyzm i nieufność” wobec Rosji, podkreślił jednak znaczenie rozpoczęcia dialogu między Europą a Kremlem.

Kushner powiedział o tym w wywiadzie udzielonym dyrektorowi generalnemu niemieckiego koncernu medialnego Axel Springer, Matthiasowi Döpfnerowi, dla podcastu MD Meets.

Przypomnijmy, że zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, Jared Kushner, w wywiadzie udzielonym szefowi Axel Springer, Matthiasowi Döpfnerowi, stwierdził, że rosyjski przywódca, głowa państwa-agresora Rosji Władimir Putin, zgodził się nie stosować broni jądrowej.

Podczas rozmów dotyczących wojny na Ukrainie rosyjski dyktator Władimir Putin proponował specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Jaredowi Kushnerowi porozumienia biznesowe w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji. Wśród możliwych propozycji znalazły się wspólne wydobycie ropy naftowej w pobliżu wyspy Sachalin oraz dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych.

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