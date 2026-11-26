26 listopada 1939 roku w amerykańskim stanie Tennessee urodziła się Tina Turner (prawdziwe imię — Anna May Bullock), która z czasem stała się jedną z najbardziej znanych piosenkarek na świecie. Pomimo trudnego dzieciństwa i lat przemocy domowej udało jej się pokonać życiowe trudności i zdobyć tytuł „królowej rock and rolla”.

W trakcie swojej kariery muzycznej na całym świecie sprzedano ponad 100 milionów jej płyt. Tina Turner odeszła z tego świata w 2023 roku, pozostawiając po sobie ogromną spuściznę muzyczną. Opowiadamy, jak wyglądała droga życiowa tej legendarnej artystki.

Dzieciństwo i młodość

Przyszła gwiazda dorastała w ubogiej rodzinie rolniczej na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie panowała segregacja rasowa. Rodzice opuścili ją jeszcze w dzieciństwie, więc dziewczynkę wychowywała babcia.

Anna May odkryła w sobie miłość do śpiewania w dziecięcym chórze kościelnym. Jako nastolatka przeniosła się do St. Louis, gdzie zanurzyła się w lokalnym życiu muzycznym.

Toksyczne małżeństwo i ucieczka

Pod koniec lat 50. piosenkarka poznała muzyka Ika Turnera, który nadał jej pseudonim sceniczny „Tina Turner” i uczynił ją wokalistką swojego zespołu. Razem zajmowali czołowe miejsca na listach przebojów dzięki takim hitom jak „River Deep, Mountain High” i „Proud Mary”.

Za kulisami sławy piosenkarka przez lata znosiła systematyczne pobicia, upokorzenia i zdrady ze strony męża — o tych doświadczeniach opowiedziała później w swojej autobiografii „Ja, Tina”.

W lipcu 1976 roku Tina zdecydowała się na desperacki krok – uciekła od swojego oprawcy, mając w kieszeni zaledwie kilka centów. Podczas rozwodu w 1978 roku zrzekła się niemal wszystkich praw do wspólnego majątku i pieniędzy, zachowując jedynie swój pseudonim sceniczny.

Triumfalny powrót

Po latach zapomnienia i trudności finansowych piosenkarka dokonała jednego z najbardziej spektakularnych powrotów w historii muzyki, wydając album „Private Dancer” (1984). Album ten przyniósł jej trzy nagrody „Grammy” oraz superhit „What’s Love Got to Do with It”.

W latach 80. i 90. jej potężny, chrapliwy kontralt oraz niesamowita energia sceniczna sprawiły, że utwory takie jak „The Best” i „GoldenEye” stały się światowymi hitami; zagrała również z sukcesem w filmie „Mad Max 3: Pod kopułą burzy”.

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W ciągu swojej ponad 50-letniej kariery Tina Turner zdobyła 12 nagród „Grammy” (w tym nagrody honorowe), dwukrotnie została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, a także znalazła osobiste szczęście w małżeństwie z Erwinem Bachem w Szwajcarii — gdzie zmarła 24 maja 2023 roku.

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