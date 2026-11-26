26 ноября 1939 года в американском штате Теннесси родилась Тина Тёрнер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок), которая впоследствии стала одной из самых известных певиц мира. Несмотря на тяжелое детство и годы домашнего насилия, она смогла преодолеть жизненные испытания и завоевать титул «королевы рок-н-ролла».

За время музыкальной карьеры в мире было продано более 100 миллионов её пластинок. Тина Тёрнер ушла из жизни в 2023 году, оставив после себя огромное музыкальное наследие. Рассказываем, каким был жизненный путь легендарной артистки.

Детство и юность

Будущая звезда выросла в бедной фермерской семье на юге США, где царила расовая сегрегация. Родители бросили её ещё в детстве, поэтому девочку воспитывала бабушка.

Анна Мэй открыла в себе любовь к пению в детском церковном хоре. В подростковом возрасте она переехала в Сент-Луис, где погрузилась в местную музыкальную жизнь.

Токсичный брак и побег

В конце 1950-х годов певица познакомилась с музыкантом Айком Тернером, который дал ей сценический псевдоним «Тина Тернер» и сделал солисткой своей группы. Вместе они возглавляли музыкальные чарты с такими хитами, как «River Deep, Mountain High» и «Proud Mary».

За кулисами славы певица годами терпела систематические избиения, унижения и измены со стороны своего мужа — об этом опыте она впоследствии рассказала в своей автобиографии «Я, Тина».

В июле 1976 года Тина решилась на отчаянный шаг — сбежала от своего обидчика, имея в кармане всего несколько центов. Во время развода в 1978 году она отказалась почти от всех прав на совместное имущество и деньги, оставив себе лишь свой сценический псевдоним.

Триумфальное возвращение

После многих лет забвения и финансовых трудностей певица совершила одно из самых эффектных возвращений в истории музыки, выпустив альбом «Private Dancer» (1984). Он принес ей три премии «Грэмми» и суперхит «What's Love Got to Do with It».

В течение 1980-х и 1990-х годов её мощный, хриплый контральто и невероятная сценическая энергия превратили такие песни, как «The Best» и «GoldenEye», в мировые хиты; она также успешно сыграла роль в фильме «Безумный Макс 3: Под куполом грома».

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За свою карьеру, длившуюся более 50 лет, Тина Тёрнер получила 12 премий «Грэмми» (в том числе почетные награды), дважды была введена в Зал славы рок-н-ролла, а также обрела личное счастье в браке с Эрвином Бахом в Швейцарии — где и ушла из жизни 24 мая 2023 года.

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