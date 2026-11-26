1939年11月26日，蒂娜·特纳（本名安娜·梅·布洛克）出生于美国田纳西州，后来她成为了世界上最著名的歌手之一。 尽管童年艰辛且长期遭受家庭暴力，她仍成功克服了人生的种种磨难，赢得了“摇滚女王”的称号。

在其音乐生涯中，她的唱片全球销量超过1亿张。蒂娜·特纳于2023年与世长辞，留下了巨大的音乐遗产。下面我们就来讲述这位传奇艺术家的生平历程。

童年与早年

这位未来的巨星成长于美国南部一个贫困的农场家庭，当时那里盛行种族隔离。她的父母在她童年时便离她而去，因此这个小女孩由祖母抚养长大。

安娜·梅在儿童教堂合唱团中发现了自己对歌唱的热爱。青少年时期，她搬到了圣路易斯，并沉浸于当地的音乐生活之中。

一段充满痛苦的婚姻与逃离

20世纪50年代末，这位歌手结识了音乐人艾克·特纳，他为她取了“蒂娜·特纳”这个艺名，并让她成为自己乐队的主唱。 他们凭借《River Deep, Mountain High》和《Proud Mary》等热门单曲共同登顶各大音乐排行榜。

在光鲜的幕后，这位歌手多年来一直忍受着丈夫的系统性殴打、羞辱和背叛——她后来在自传《我，蒂娜》中讲述了这段经历。

1976年7月，蒂娜下定决心迈出了绝望的一步——仅带着口袋里寥寥几美分，逃离了施暴的丈夫。 1978年离婚时，她几乎放弃了对共同财产和金钱的所有权利，只保留了自己的艺名。

凯旋归来

在经历了多年的被遗忘和经济困境后，这位歌手凭借专辑《Private Dancer》（1984）完成了音乐史上最引人注目的复出之一。 这张专辑为她赢得了三座格莱美奖，并催生了超级热门单曲《What's Love Got to Do with It》。

在20世纪80年代和90年代，她那浑厚沙哑的低女高音以及令人难以置信的舞台表现力，将《The Best》和《GoldenEye》等歌曲打造成了全球热门单曲； 她还在电影《疯狂的麦克斯3：雷霆穹顶》中成功出演了一个角色。

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在长达50多年的职业生涯中，蒂娜·特纳共获得12座格莱美奖（包括荣誉奖）， 两度入选摇滚名人堂，并在与欧文·巴赫在瑞士的婚姻中找到了个人幸福——她于2023年5月24日在那里与世长辞。

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