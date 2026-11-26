Специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина как «историческую фигуру» и «гроссмейстера политики». Так он отозвался о главе Кремля после трехсторонних мирных переговоров при посредничестве США, которые пока не принесли существенного прогресса.

Журналист поинтересовался, как проходят встречи спецпосланника с Путиным. В ответ Кушнер похвалил российского президента за подготовку и стиль ведения переговоров, а также заявил, что тот стремится к миру и хочет изменить отношения с Соединенными Штатами.

«Президент Путин очень организован. Кому-то может нравиться то, что он сделал, кому-то — нет, но он, бесспорно, гроссмейстер политики. Он — историческая фигура. Он всегда очень, очень хорошо подготовлен, очень вдумчив. Когда мы разговариваем, он много записывает, а потом очень четко излагает свою позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает вопросы и имеет по ним очень твердые позиции. По моему мнению и по мнению Стива [Виткоффа], он не просто стремится к миру — он хочет попробовать изменить отношения с Америкой и хочет проверить, есть ли способ начать всё сначала», — сказал Кушнер.

10–11 ноября в Абу-Даби Украина и Россия провели первые за девять месяцев переговоры при посредничестве США. По их итогам переговорные команды договорились о «масштабном» обмене военнопленными.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, первый этап обмена может состояться в конце ноября или в начале декабря.

Кроме того, Кушнер заявил, что после его визита в Москву российское руководство согласилось позволить европейским партнерам присоединиться к мирным переговорам. По его словам, Россия также готова к тому, чтобы Украина получила надежные гарантии безопасности.

Спецпосланник Дональда Трампа признал, что понимает «скептицизм и недоверие» к России, однако подчеркнул важность начала диалога между Европой и Кремлем.

Об этом Кушнер заявил в интервью генеральному директору немецкого медиаконцерна Axel Springer Матиасу Дёпфнеру для подкаста MD Meets.

Напомним, зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в интервью главе Axel Springer Матиасу Дёпфнеру заявил, что российский лидер, глава государства-агрессора России Владимир Путин согласился не применять ядерное оружие.

В ходе переговоров о войне в Украине российский диктатор Владимир Путин предлагал специальному посланнику президента США Джареду Кушнеру деловые соглашения в обмен на ослабление американских санкций. Среди возможных предложений были совместная добыча нефти вблизи острова Сахалин и поставки дизельного топлива в Соединённые Штаты.

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