美国总统唐纳德·特朗普的特使贾里德·库什纳将俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京称为“历史性人物”和“政治大师”。 这是他在美国斡旋的三方和平谈判结束后对克里姆林宫领导人的评价，该轮谈判迄今尚未取得实质性进展。

有记者询问了特使与普京会晤的情况。库什纳在回应中称赞了俄罗斯总统的谈判准备和谈判风格，并表示普京渴望和平，并希望改善与美国的关系。

“普京总统做事非常有条理。有人可能喜欢他所做的事，也有人可能不喜欢，但他无疑是政治大师。 他是一位历史性人物。他总是准备得非常、非常充分，思考得非常周全。当我们交谈时，他会做大量笔记，随后非常清晰地阐述自己的立场。很明显，他对问题有着非常深刻的理解，并对此持有非常坚定的立场。 “在我和史蒂夫[维特科夫]看来，他不仅仅是在追求和平——他希望尝试改变与美国的关系，并想探寻是否有可能一切从头开始，”库什纳说道。

11月10日至11日，乌克兰和俄罗斯在美国的斡旋下，在阿布扎比举行了九个月以来的首次谈判。谈判结束后，双方谈判代表就“大规模”交换战俘达成一致。

据总统办公室主任基里尔·布达诺夫称，交换的第一阶段可能于11月底或12月初进行。

此外，库什纳表示，在他访问莫斯科后，俄罗斯领导层同意允许欧洲伙伴加入和平谈判。据他称，俄罗斯也愿意接受乌克兰获得可靠的安全保障。

这位唐纳德·特朗普的特使承认，他理解人们对俄罗斯的“怀疑和不信任”，但强调了欧洲与克里姆林宫之间开启对话的重要性。

库什纳在接受德国媒体集团Axel Springer首席执行官马蒂亚斯·德普夫纳（Matthias Döpfner）为播客节目《MD Meets》所做的采访时发表了上述言论。

需要指出的是，美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳在接受Axel Springer集团负责人马蒂亚斯·德普夫纳采访时表示，俄罗斯领导人、侵略国俄罗斯的国家元首弗拉基米尔·普京已同意不使用核武器。

在关于乌克兰战争的谈判中，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京曾向美国总统特使贾里德·库什纳提出商业协议，以换取美国放松制裁。 可能的提议包括在萨哈林岛附近共同开采石油，以及向美国供应柴油。

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