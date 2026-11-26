В четверг, 26 ноября, в США отмечают Национальный день торта — National Cake Day. Это неофициальный гастрономический праздник, посвящённый одному из самых любимых американских десертов. По этому случаю рассказываем, откуда берет начало традиция празднования, какие торты стали визитными карточками американской кухни и как приготовить три из них дома.

National Cake Day ежегодно отмечается 26 ноября. Это не государственный праздник, а гастрономическая дата, когда американцам предлагают испечь торт, заглянуть в кондитерскую или просто угостить близких любимым десертом. Точная история появления этого дня неизвестна. Организаторы National Day Calendar, которые популяризируют этот праздник, также не нашли подтверждения тому, кто именно его учредил. В то же время упоминания о National Cake Day 26 ноября встречаются в американской прессе как минимум с 2002 года.

Само слово «cake» имеет древнескандинавские корни. Оно происходит от слова kaka. Первые сладкие изделия, напоминавшие современные торты, были совсем не такими нежными и пышными, как сегодня. Они больше походили на плотный хлеб, а для сладости в них добавляли мёд и сухофрукты.

Как торты стали частью американской кухни

Традиция выпекать торты в Америке появилась вместе с европейскими переселенцами. Англичане привезли рецепты фруктовых, имбирных и бисквитных пирогов ещё в начале XVII века. Со временем местные повара начали адаптировать их к доступным продуктам и собственным вкусам. Важную роль в развитии американской выпечки сыграло появление разрыхлителей, соды и современных плит. Благодаря этому торты стало проще готовить дома, а многослойные десерты постепенно превратились в привычное блюдо для праздничных столов.

В 1796 году вышла первая известная кулинарная книга, написанная американкой, — American Cookery Амелии Симмонс. В ней были рецепты кексов, бисквитов и несколько вариантов имбирной выпечки. А уже в XX веке торты стали ещё более доступными благодаря готовым смесям для выпечки. Американские десерты постепенно распространились далеко за пределы США. Их начали готовить в Канаде, Великобритании, Австралии и других странах. Особенно популярными стали красный бархатный торт, шоколадные торты, чизкейки и десерты с фруктами.

Какие ингредиенты используют для американских тортов

Единого рецепта американского торта не существует. Все зависит от региона и вида десерта. Но есть продукты, которые часто встречаются в классической американской выпечке. Основу обычно составляют пшеничная мука, сахар, яйца, сливочное масло или растительное масло и молоко. Чтобы тесто стало пышным, используют разрыхлитель или пищевую соду. Для аромата добавляют ваниль, какао, корицу, орехи, фрукты и ягоды.

Отдельная часть американской кондитерской традиции — кремы и глазури. Популярны сливочный крем с сахарной пудрой, шоколадная глазурь и крем на основе сливочного сыра. Именно последний часто используют для морковного, красного бархатного и бананово-ананасового тортов.

Интересные факты об американских тортах

Boston Cream Pie — это на самом деле торт. Несмотря на слово «пирог» в названии, десерт состоит из бисквитных коржей с заварным кремом внутри и шоколадной глазурью сверху. Его создали в XIX веке в отеле Parker House в Бостоне.

Red Velvet получил своё название благодаря цвету и текстуре. В классическом рецепте сочетаются какао, пахта и уксус. Именно кислая среда взаимодействует с другими ингредиентами и влияет на оттенок теста. Сегодня для получения насыщенного красного цвета часто используют пищевой краситель.

Pineapple Upside-Down Cake переворачивают после выпечки. На дно формы выкладывают ананасы и карамель, сверху заливают тестом, а готовый пирог переворачивают на тарелку. Так фрукты оказываются сверху.

У Hummingbird Cake есть тропическая история. Его предшественником считается ямайский десерт Doctor Bird Cake. В США рецепт стал особенно популярным после публикации в журнале Southern Living в 1978 году.

Форма для торта Bundt стала настоящим хитом. Её создали в США в 1950 году. Популярность изделия резко возросла после конкурса выпечки 1966 года, когда торт Tunnel of Fudge занял второе место.

Три рецепта традиционных американских тортов

К Национальному дню торта можно приготовить не просто обычный бисквит, а десерт со своей историей. Ниже — три американских рецепта: яркий Red Velvet, необычный Hummingbird Cake и эффектный ананасовый торт, который нужно переворачивать после выпечки.

1. Красный бархатный торт — Red Velvet Cake

Этот десерт узнают по насыщенному красному цвету, нежным коржам и сливочному крему. У него есть легкий шоколадный привкус, но не такой интенсивный, как у обычного шоколадного торта. Чаще всего его готовят с кремом на основе сливочного сыра.

Ингредиенты для коржей:

270 г пшеничной муки;

265 г сахара;

115 г сливочного масла;

2 яйца;

240 мл пахты или кефира;

15 г какао;

1–2 ст. л. красного пищевого красителя;

1 ч. л. ванильного экстракта;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. уксуса;

щепотка соли.

Для крема:

400 г сливочного сыра;

120 г сливочного масла;

150–180 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 °C. Подготовьте две круглые формы диаметром примерно 20 см и застелите дно пергаментом. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до пышной светлой массы. Добавляйте яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Отдельно смешайте какао, соль и красный пищевой краситель. Добавьте смесь в масляную основу. Постепенно введите муку и пахту, чередуя их небольшими порциями. В конце добавьте соду, смешанную с уксусом, и быстро перемешайте. Распределите тесто между двумя формами. Выпекайте примерно 25–30 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой: она должна выходить без сырого теста. Дайте коржам остыть. Тем временем взбейте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ваниль. Перемешайте до получения однородного крема. Положите один корж на тарелку, смажьте кремом и накройте вторым. Оставшимся кремом покройте верх и бока торта.

Перед подачей поставьте десерт в холодильник хотя бы на час. Для украшения можно использовать крошки от обрезанных коржей, ягоды или шоколадную стружку.

2. Торт «Колибри» — Hummingbird Cake

Этот торт — настоящая находка для тех, кто любит необычные сочетания. В нем есть бананы, ананасы, орехи и корица. Благодаря фруктам коржи получаются очень влажными и ароматными, а крем из сливочного сыра придает легкую кислинку.

Рецепт стал популярным на юге США после того, как в 1978 году его прислала в журнал Southern Living читательница из Северной Каролины. В то же время его предшественником считается ямайский Doctor Bird Cake. Название связано с ямайским прозвищем местного колибри.

Ингредиенты для коржей:

380 г пшеничной муки;

400 г сахара;

3 яйца;

180 мл растительного масла;

4 спелых банана;

230 г консервированных измельченных ананасов вместе с небольшим количеством сока;

150 г пеканов или грецких орехов;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. ванильного экстракта;

щепотка соли.

Для крема:

400 г сливочного сыра;

120 г сливочного масла;

180 г сахарной пудры;

1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 175 °C. Подготовьте три круглые формы диаметром 20 см или две побольше. В большой миске смешайте муку, сахар, соду, корицу и соль. В другой посуде раздавите бананы вилкой. Добавьте яйца, масло, ваниль и измельченные ананасы. Соедините жидкие ингредиенты с сухими. Добавьте измельченные орехи и перемешайте. Не нужно долго взбивать тесто — достаточно, чтобы все ингредиенты соединились. Распределите тесто по формам. Выпекайте примерно 25–35 минут, в зависимости от размера коржей. Готовность проверьте шпажкой. Полностью остудите коржи. Для крема взбейте масло с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр и ваниль. Смажьте коржи кремом, сложите один на другой и покройте им верх и бока торта. Украсьте орехами.

Лучше всего оставить готовый торт в холодильнике на несколько часов. Так коржи пропитаются кремом, а вкус станет более насыщенным.

3. Ананасовый торт вверх дном — Pineapple Upside-Down Cake

Этот десерт интересен не только вкусом, но и способом приготовления. Ананасовые кольца и карамель выкладывают на дно формы, заливают тестом, а после выпечки торт переворачивают. В результате сверху появляется блестящая фруктовая поверхность с карамельным вкусом.

Особенно популярным этот рецепт стал в США в 1920-х годах. В 1925 году компания Hawaiian Pineapple Company, известная сегодня как Dole, провела конкурс рецептов с использованием консервированных ананасов. Среди десятков тысяч заявок было около 2500 вариантов ананасового торта-перевертыша.

Ингредиенты для фруктового слоя:

50 г сливочного масла;

100 г коричневого сахара;

1 банка консервированных ананасовых колец;

8–10 коктейльных вишен;

½ ч. л. корицы по желанию.

Для теста:

150 г пшеничной муки;

150 г сахара;

100 г сливочного масла;

2 яйца;

100 мл молока;

1,5 ч. л. разрыхлителя;

1 ч. л. ванильного экстракта;

щепотка соли.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите круглую форму диаметром 22–24 см. Растопите сливочное масло, смешайте его с коричневым сахаром и распределите смесь по дну формы. Выложите ананасовые кольца. В центр каждого можно положить коктейльную вишню. По желанию посыпьте корицей. Для теста взбейте мягкое масло с сахаром. Добавьте яйца по одному, затем ваниль. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль. Постепенно добавляйте сухую смесь в масляную основу, чередуя с молоком. Аккуратно выложите тесто поверх ананасов и разровняйте. Выпекайте примерно 35–40 минут. Проверьте готовность шпажкой. Дайте торту постоять в форме около 10 минут. Затем накройте её большой тарелкой и осторожно переверните. Снимите форму, чтобы карамелизованные ананасы оказались сверху.

Важно не дожидаться полного остывания: карамель может застыть и прилипнуть ко дну формы. Торт вкусен как в тёплом, так и в холодном виде. К нему можно подать шарик ванильного мороженого.

Как отметить Национальный день торта

Самый простой способ — испечь любимый десерт или попробовать рецепт, который давно хотелось приготовить. Можно собрать друзей за чаем, заказать торт в местной кондитерской или устроить небольшое домашнее угощение.

А ещё это хороший повод открыть для себя американскую кондитерскую классику. Ведь за каждым таким десертом стоит своя история: от ямайского торта с бананами и ананасами до бостонского бисквита с заварным кремом. Главное правило этого дня простое — найти повод для кусочка торта и разделить его с теми, с кем хочется провести время.

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