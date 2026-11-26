Obywatel Ukrainy, który wieczorem 25 listopada podpalił się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, domagał się równego traktowania Polaków i Ukraińców. Jak donoszą media, 22-letni mężczyzna nazywa się Edward. Jest studentem Politechniki Warszawskiej.

Dzień wcześniej przybył do Pałacu Prezydenckiego z plecakiem, w którym znajdowała się łatwopalna ciecz oraz dokumenty. Wstępnie ustalono, że miał przy sobie transparent, na którym prawdopodobnie widniały jego postulaty dotyczące traktowania Ukraińców w Polsce – pisze „Fakt”. Dokładna treść tego komunikatu nie jest na razie znana.

Tuż po godz. 17:00 (18:00 czasu kijowskiego) oblał głowę i ciało płynem, a następnie podpalił się. Doznał oparzeń twarzy, szyi, kończyn górnych i tułowia.

Według serwisu „Fakt”, kiedy zabierała go karetka, był jeszcze przytomny. Obecnie przebywa w szpitalu.

Wcześniej w Polsce poinformowano, że mężczyzna, który podpalił się w Warszawie, jest Ukraińcem. Władze poinformowały, że akcja ratunkowa rozpoczęła się bardzo szybko dzięki bliskości karetki pogotowia. Senator Grzegorz Schetyna oświadczył, że nic nie wiadomo na temat motywów mężczyzny, a policja wszczęła dochodzenie.

Informację tę podaje serwis Fakt.

Przypomnijmy, że wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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