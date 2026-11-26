W czwartek, 26 listopada 2026 roku, Amerykanie będą obchodzić Święto Dziękczynienia – jedno z najważniejszych świąt rodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Tego dnia rodziny zbierają się przy dużym stole, dziękują za wszystko, co dobrego wydarzyło się w ciągu roku, i przygotowują tradycyjne potrawy. Główną gwiazdą uroczystej kolacji jest zazwyczaj pieczony indyk, podawany z ziemniakami, sosem żurawinowym, farszem i ciastem dyniowym.

Święto Dziękczynienia, czyli Thanksgiving Day, obchodzone jest w Stanach Zjednoczonych co roku w czwarty czwartek listopada. Dlatego data ta ciągle się zmienia, ale zawsze przypada na okres od 22 do 28 listopada. W 2026 roku święto przypada na 26 listopada, a w następnym roku Amerykanie będą je obchodzić 25 listopada.

Jest to święto federalne, dlatego urzędy państwowe, banki i wiele firm nie pracują tego dnia. Dla milionów Amerykanów jest to również okazja do spędzenia czasu z bliskimi, zwłaszcza jeśli członkowie rodziny mieszkają w różnych miastach lub stanach. W przeddzień święta drogi i lotniska są bardzo zatłoczone, ponieważ ludzie wyruszają do domów na rodzinną kolację. Często obchody nie ograniczają się do jednego dnia: krewni przyjeżdżają wcześniej i spędzają razem cały weekend.

Główną ideą Święta Dziękczynienia jest zatrzymanie się w codziennych sprawach i przypomnienie sobie, za co jest się wdzięcznym. Ktoś dziękuje za zdrowie, rodzinę i przyjaciół, ktoś inny – za pracę, nowe możliwości lub wsparcie w trudnym okresie. Dla wielu jest to przede wszystkim święto rodzinne, które niekoniecznie wiąże się z religią.

Skąd wzięło się Święto Dziękczynienia

Historię współczesnego amerykańskiego Święta Dziękczynienia najczęściej wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce jesienią 1621 roku w kolonii Plymouth na terenie dzisiejszego stanu Massachusetts. Angielscy osadnicy, często nazywani pielgrzymami, przetrwali ciężką pierwszą zimę w Nowym Świecie. Wiele osób zmarło z powodu chorób i głodu, a ci, którzy przeżyli, musieli nauczyć się przetrwać w nieznanych warunkach.

Ważną rolę odegrali w tym przedstawiciele rdzennej ludności Wampanoag. Pomogli osadnikom zaaklimatyzować się na nowym terytorium, pokazali, jak uprawiać lokalne rośliny, w szczególności kukurydzę, a także podzielili się wiedzą na temat otaczającej przyrody. Kiedy jesienią koloniści zebrali pierwsze udane zbiory, zorganizowali uroczysty bankiet. Dołączył do nich przywódca Wampanoagów, Ousamekin, znany również jako Massasoit, wraz z około 90 przedstawicielami swojego ludu.

Zgodnie z historycznymi relacjami uroczystość trwała trzy dni. Uczestnicy spożywali dziczyznę, ryby i inne dostępne produkty. Wampanoagowie przynieśli na ucztę między innymi pięć jeleni. Jednocześnie historycy podkreślają: nie znamy dokładnego menu tej uczty, a popularny obrazek przedstawiający indyka, puree ziemniaczane i placek dyniowy nie odpowiada potwierdzonemu dokumentami opisowi wydarzeń z 1621 roku.

Warto pamiętać również o drugiej stronie tej historii. Dla rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej wydarzenia, które miały miejsce po przybyciu europejskich kolonistów, stały się początkiem utraty ziem, konfliktów i wypierania z rodzimych terytoriów. Dlatego część przedstawicieli rdzennej ludności postrzega Święto Dziękczynienia nie tylko jako święto, ale także jako okazję do przypomnienia sobie o kolonizacji i jej konsekwencjach. Obecnie w Stanach Zjednoczonych coraz częściej mówi się o tej historii z różnych perspektyw, a nie tylko jako o przyjaznym spotkaniu osadników i miejscowej ludności.

Jak Dzień Dziękczynienia stał się świętem ogólnokrajowym

Po wydarzeniach z 1621 roku podobne dni dziękczynienia obchodzono w różnych amerykańskich koloniach. Nie istniała jednak wówczas wspólna dla całego kraju data. Święta mogły być obchodzone w różnych miesiącach, w zależności od zbiorów, tradycji religijnych i decyzji władz lokalnych.

W 1789 roku pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych, George Washington, ogłosił 26 listopada dniem ogólnokrajowej wdzięczności. Było to jedno z pierwszych oficjalnych świąt tego typu w już niepodległym państwie amerykańskim. Tradycja ta nie stała się jednak jeszcze coroczną: kolejni prezydenci mogli wybierać inne daty, a czasami święto w ogóle nie było obchodzone na szczeblu ogólnokrajowym.

Ważną rolę w ugruntowaniu Dnia Dziękczynienia odegrała pisarka i redaktorka Sara Josephine Hale. Przez wiele lat pisała artykuły i zwracała się do polityków z apelami o ustanowienie wspólnego corocznego święta. Jej kampania trwała dziesiątki lat i ostatecznie zwróciła uwagę prezydenta Abrahama Lincolna.

W 1863 roku, w czasie wojny secesyjnej w USA, Lincoln ogłosił narodowy Dzień Dziękczynienia, który miał być obchodzony w ostatni czwartek listopada. Prezydent wezwał Amerykanów, by pomyśleli o tym, za co mogą być wdzięczni, pomimo wojny i podziałów w kraju. W ten sposób święto to nabrało znaczenia ogólnokrajowego i stopniowo stało się coroczną tradycją.

Jednak nawet po tym wydarzeniu data ta nie pozostała niezmienna. W 1939 roku prezydent Franklin Roosevelt przesunął Święto Dziękczynienia o tydzień wcześniej, aby przedłużyć okres przedświątecznych zakupów i wesprzeć handel w czasie kryzysu gospodarczego. Decyzja ta wywołała zamieszanie: część stanów poparła nową datę, a inne nadal obchodziły święto zgodnie ze starą tradycją. W 1941 roku Kongres ostatecznie ustalił zasadę: Święto Dziękczynienia obchodzi się w czwarty czwartek listopada. Ta data obowiązuje do dziś.

Jak Amerykanie świętują Święto Dziękczynienia

Najważniejszą częścią święta jest rodzinna kolacja. Przy jednym stole zbierają się rodzice, dzieci, babcie i dziadkowie, bracia, siostry, przyjaciele oraz inne bliskie osoby. W niektórych rodzinach kolację przygotowuje się wspólnie: ktoś odpowiada za indyka, ktoś za dodatki, a ktoś przynosi deser. Często każdy gość ma swoją tradycyjną potrawę, którą przygotowuje co roku.

Przed rozpoczęciem kolacji w wielu rodzinach zwyczajowo jest, że po kolei każdy mówi, za co jest wdzięczny. Może to być krótka przemowa, modlitwa lub po prostu kilka słów o ważnych wydarzeniach minionego roku. Niektóre rodziny wspominają osoby, których brakuje przy świątecznym stole. Inne organizują małe rodzinne zabawy, przeglądają stare zdjęcia lub wspólnie oglądają telewizję.

Na stole zazwyczaj znajduje się nie tylko indyk. Podaje się do niego puree ziemniaczane, pieczone bataty, kukurydzę, warzywa, farsz chlebowy, sos z wywaru mięsnego oraz sos żurawinowy. Na deser często przygotowuje się ciasto dyniowe, jabłkowe lub z orzechami pekan. Każda rodzina ma swoje własne przepisy, dlatego menu może się znacznie różnić w zależności od stanu, pochodzenia i upodobań gospodarzy.

Kolejną ważną tradycją jest pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia. W przeddzień święta organizacje charytatywne i wolontariusze rozdają zestawy żywnościowe, organizują bezpłatne obiady i zbierają fundusze dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na świąteczną kolację. W wielu miastach restauracje, kościoły i ośrodki społeczne przygotowują poczęstunek dla osób samotnych, bezdomnych i rodzin o niskich dochodach.

Parada, futbol amerykański i świąteczne atrakcje

Święto Dziękczynienia w USA już dawno stało się nie tylko świętem domowym, ale także wielkim wydarzeniem z transmisjami telewizyjnymi, paradami i meczami sportowymi. Jedną z najbardziej znanych tradycji jest parada Macy’s w Nowym Jorku. Po raz pierwszy odbyła się ona w 1924 roku. Wówczas ulicami miasta przemaszerowali pracownicy w świątecznych kostiumach, muzycy oraz zwierzęta z ogrodu zoologicznego, a sama impreza nosiła nazwę parady bożonarodzeniowej.

Z czasem główną atrakcją wydarzenia stały się ogromne balony w kształcie popularnych postaci z kreskówek, komiksów i filmów. Co roku towarzyszą im orkiestry, zespoły taneczne, platformy z dekoracjami oraz występy artystów. Parada jest transmitowana w telewizji, a na ulice Nowego Jorku przybywają tysiące ludzi, by ją obejrzeć. Dla wielu Amerykanów oglądanie tego wydarzenia stało się częścią poranka w Dzień Dziękczynienia.

Nie mniej popularnym elementem święta jest futbol amerykański. Tego dnia tradycyjnie rozgrywane są mecze Narodowej Ligi Futbolowej (NFL). Mecze w Święto Dziękczynienia mają długą historię: profesjonalne drużyny futbolowe grały tego dnia już na początku XX wieku, a z czasem transmisje meczów stały się stałym elementem programu świątecznego. Rodziny mogą oglądać futbol podczas przygotowywania kolacji lub już po posiłku. Kolejną tradycją jest początek wielkiego sezonu świątecznych zakupów. Dzień następujący po Święcie Dziękczynienia nazywany jest Czarnym piątkiem. Właśnie wtedy sklepy oferują duże rabaty, a klienci zaczynają aktywnie kupować prezenty na Boże Narodzenie. Dla wielu Amerykanów jest to jeden z najbardziej intensywnych dni handlowych w roku.

Jak prezydent USA „ułaskawia” indyka

Jedną z najbardziej znanych, a jednocześnie najzabawniejszych tradycji Święta Dziękczynienia jest ceremonia ułaskawienia indyka w Białym Domu. W przeddzień święta prezydent USA bierze udział w specjalnej uroczystości, podczas której jeden lub kilka indyków zostaje symbolicznie zwolnionych z udziału w świątecznej kolacji. Po ceremonii ptaki są przewożone do miejsca, w którym będą dalej mieszkać.

Historia tej tradycji składa się z kilku etapów. W 1947 roku Krajowa Federacja Producentów Indyków po raz pierwszy oficjalnie podarowała ptaka prezydentowi Harry'emu Trumanowi. W kolejnych dziesięcioleciach prezydenci czasami odsyłali podarowane indyki z powrotem na farmy, jednak formalne ułaskawienie w jego współczesnej formie wiąże się z prezydentem George’em Bushem seniorem. W 1989 roku przeprowadził on ceremonię, która z czasem stała się coroczną tradycją.

W 2026 roku ceremonia odbyła się 24 listopada. Amerykanie wybrali imiona dla dwóch indyków – Freedom i Feathers, a prezydent ułaskawił Freedom. Wydarzenie to co roku przyciąga uwagę dziennikarzy i staje się pretekstem do żartów w mediach społecznościowych. Pomimo humorystycznego charakteru ceremonia stała się już częścią oficjalnego kalendarza świątecznego Białego Domu.

Dlaczego w Święto Dziękczynienia przygotowuje się właśnie indyka

Indyk nie od razu stał się głównym daniem amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Nie ma wiarygodnych dowodów na to, że właśnie indyka podano podczas uroczystego posiłku w 1621 roku. We wczesnych opisach wspomina się o dzikim ptactwie, dziczyźnie i innych produktach, ale historycy nie znają dokładnego menu. Zatem współczesna tradycja nie jest bezpośrednim powtórzeniem tamtej kolacji.

Popularność indyka rosła stopniowo. Jest to duży ptak, który wygodnie nadaje się do przygotowania posiłku dla licznej rodziny. Jeden indyk wystarcza na wiele porcji, a mięso można wykorzystać również następnego dnia — do kanapek, sałatek, zup lub zapiekanek. W XIX wieku indyk coraz częściej pojawiał się w książkach kucharskich i artykułach prasowych poświęconych Świętu Dziękczynienia.

Z czasem stała się tak rozpoznawalnym symbolem tego święta, że wielu Amerykanów nie wyobraża sobie już uroczystej kolacji bez niej. Jednocześnie nie wszystkie rodziny przygotowują całą tuszkę. Niektórzy wybierają tylko pierś, udka, a nawet alternatywne dania główne — szynkę, wołowinę lub zapiekanki wegetariańskie. Jednak to właśnie pieczony indyk pozostaje najbardziej znanym symbolem Święta Dziękczynienia.

Trzy amerykańskie przepisy na indyka na Święto Dziękczynienia

Jeśli chcesz poczuć atmosferę amerykańskiego święta, możesz przygotować indyka według jednego z tradycyjnych przepisów. Poniżej przedstawiamy trzy warianty o różnych smakach: klasyczny pieczony indyk z ziołami, indyk z polewą żurawinowo-pomarańczową oraz pikantny indyk w stylu cajun. Przepisy można dostosować do wielkości ptaka lub przygotować z poszczególnych części, jeśli cały indyk jest zbyt duży dla Państwa gości.

1. Klasyczny pieczony indyk z masłem śmietankowym i ziołami

To jedna z najpopularniejszych propozycji na świąteczny stół. Sekret soczystego mięsa tkwi w maśle, które pomaga uzyskać rumianą skórkę, oraz w aromatycznych ziołach. W środek można włożyć cebulę, cytrynę i czosnek: nadadzą one ptakowi przyjemny zapach podczas pieczenia. Taki indyk dobrze komponuje się z puree ziemniaczanym, warzywami i sosem mięsnym.

Składniki:

cały indyk o wadze 4–5 kg;

150 g masła śmietankowego o temperaturze pokojowej;

4 ząbki czosnku;

1 cytryna;

1 duża cebula;

kilka gałązek rozmarynu i tymianku;

1 łyżka stołowa posiekanej pietruszki;

sól i czarny pieprz do smaku;

2 łyżki oliwy z oliwek;

250 ml bulionu drobiowego lub wody.

Przygotowanie:

Jeśli indyk jest zamrożony, należy go wcześniej rozmrozić w lodówce. Nie pozostawiaj indyka do rozmrożenia na blacie kuchennym. Przed przygotowaniem wyjmij indyka z opakowania, usuń woreczki z wnętrznościami i dobrze osusz papierowymi ręcznikami. Wymieszaj miękkie masło z posiekanym czosnkiem, pietruszką, listkami rozmarynu i tymianku. Dodajcie sól i czarny pieprz. Część mieszanki ostrożnie rozprowadźcie pod skórą na piersi, a resztą posmarujcie indyka z zewnątrz. Cytrynę przekrój na pół, a cebulę — na duże kawałki. Włóż je do wnętrza ptaka wraz z kilkoma gałązkami ziół. Nie wypełniaj jamy zbyt ciasno: podczas pieczenia powietrze musi swobodnie krążyć. Przełóż indyka do formy do pieczenia piersią do góry. Lekko posmaruj skórę oliwą z oliwek. Na dno formy wlej bulion lub wodę. Przykryj indyka folią, jeśli nie chcesz, aby skórka zbyt szybko się zarumieniła. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 165 °C. Czas pieczenia zależy od wagi indyka, dlatego kieruj się nie tylko zegarem, ale także termometrem kuchennym. Pod koniec pieczenia można zdjąć folię, aby skórka stała się złocista i chrupiąca. Gdy mięso osiągnie bezpieczną temperaturę, wyjmij indyka z piekarnika i pozostaw do odpoczynku na co najmniej 20 minut. Następnie pokrój ją na porcje. Podawaj z warzywami, ziemniakami i sosem z soku pozostałego w naczyniu.

2. Indyk z polewą żurawinowo-pomarańczową

Ta wersja szczególnie dobrze nadaje się na świąteczny stół, ponieważ łączy słodkawy smak pomarańczy z lekką kwaskowatością żurawiny. Glazura tworzy na mięsie apetyczną, błyszczącą skórkę, a rozmaryn nadaje mu przyjemny ziołowy aromat. Ten przepis można przygotować zarówno z całego indyka, jak i z poszczególnych części — piersi i ud. Dla wygody poniżej przedstawiono wersję z poszczególnymi częściami ptaka.

Składniki:

około 2,5–3 kg indyka, podzielonego na duże części;

2 łyżki oliwy z oliwek;

sól i czarny pieprz do smaku;

200 ml soku żurawinowego;

150 ml soku pomarańczowego;

3 łyżki stołowe dżemu pomarańczowego;

1 łyżeczka posiekanego świeżego rozmarynu;

30 g masła;

150 ml bulionu drobiowego;

kilka gałązek rozmarynu, plasterki pomarańczy i garść żurawiny do podania.

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 200 °C. Osusz kawałki indyka ręcznikiem papierowym, posmaruj oliwą z oliwek, posól i popieprz. Ułóż na blasze lub w dużej formie skórą do góry. Aby przygotować glazurę, wymieszaj w małym rondelku sok żurawinowy i pomarańczowy. Dodaj dżem pomarańczowy i rozmaryn. Doprowadź mieszankę do wrzenia, a następnie gotuj na małym ogniu przez około 10–15 minut, aż nieco zgęstnieje. Zdejmij rondel z ognia i dodaj masło. Wymieszaj, aby się rozpuściło. W razie potrzeby dodaj szczyptę soli. Polewa powinna być gęsta, ale na tyle płynna, aby można ją było nakładać pędzelkiem. Włóż indyka do piekarnika i piecz przez około 60–70 minut. Następnie wyjmij formę i posmaruj ptaka częścią glazury. Wlej na dno formy bulion drobiowy, aby soki się nie przypaliły. Włóż indyka z powrotem do piekarnika na około 20–30 minut lub do całkowitego upieczenia. W tym czasie można jeszcze raz lub dwa razy posmarować indyka glazurą. Jeśli skórka zaczyna zbyt szybko ciemnieć, przykryj ptaka folią. Gotowego indyka przełóż na duży talerz, posmaruj resztkami glazury i odstaw na 20–30 minut. Udekoruj rozmarynem, plasterkami pomarańczy i żurawiną. Sok z formy można wykorzystać do przygotowania sosu.

3. Pikantny indyk w stylu cajun

Dla tych, którzy chcą odejść od klasycznego, śmietankowego smaku, odpowiednia będzie wersja w stylu cajun. Kuchnia cajun wywodzi się z tradycji francuskojęzycznych osadników w Luizjanie i znana jest z bogatej mieszanki przypraw oraz pikantnych smaków. W tym przepisie indyka naciera się mieszanką papryki, czosnku, pieprzu i suszonych ziół. Mięso jest aromatyczne, lekko pikantne i ma złocistą skórkę.

Składniki:

cały indyk o wadze 4–5 kg;

100 g masła;

3 łyżki oliwy z oliwek;

2 łyżeczki słodkiej papryki;

1 łyżeczka wędzonej papryki;

1 łyżeczka suszonego czosnku;

1 łyżeczka suszonej cebuli;

1 łyżeczka suszonego oregano;

½ łyżeczki pieprzu cayenne lub mniej, jeśli nie lubisz ostrych potraw;

sól i czarny pieprz do smaku;

1 cebula;

1 cytryna;

2–3 gałązki tymianku;

200 ml bulionu drobiowego.

Przygotowanie:

Wymieszaj słodką i wędzoną paprykę, suszony czosnek, cebulę, oregano, pieprz cayenne, sól i czarny pieprz. Masło pozostaw w temperaturze pokojowej, aby zmiękło. Dodaj do masła około połowy mieszanki przypraw i dobrze wymieszaj. Pozostałe przyprawy połącz z oliwą z oliwek. W ten sposób otrzymasz dwie mieszanki: jedną do włożenia pod skórę, drugą — do posmarowania zewnętrznej powierzchni indyka. Ostrożnie oddziel skórę od piersi palcami, nie uszkadzając jej. Rozprowadź pod nią przyprawione masło. Z zewnątrz natrzyj indyka mieszanką oliwy i przypraw. Cebulę i cytrynę pokrój na duże kawałki i włóż do wnętrza indyka wraz z tymiankiem. Przełóż indyka do naczynia do pieczenia, wlej na dno bulion drobiowy. Piecz w piekarniku w temperaturze 165 °C do całkowitego upieczenia. Jeśli skórka stanie się zbyt ciemna, przykryj ją folią. Pod koniec pieczenia folię można zdjąć, aby uzyskać chrupiącą skórkę. Sprawdź temperaturę termometrem w najgrubszej części piersi i udka. Gdy indyk będzie gotowy, pozostaw go na co najmniej 20 minut, a następnie pokrój. Podawaj z kukurydzą, puree ziemniaczanym lub pieczonymi warzywami.

Jak bezpiecznie przygotować indyka

Podczas przygotowywania dużego ptaka ważne jest, aby nie spieszyć się z rozmrażaniem i nie oceniać gotowości wyłącznie na podstawie koloru skóry. Mrożonego indyka najlepiej rozmrażać w lodówce. Na każde 4–5 funtów wagi, czyli około 1,8–2,3 kg, potrzeba około 24 godzin. Na przykład ptak o wadze 4–5 kg może potrzebować kilku dni, dlatego przygotowania warto rozpocząć z wyprzedzeniem.

Nie należy pozostawiać surowego indyka do rozmrożenia w temperaturze pokojowej: zewnętrzne części mogą się nagrzać do temperatury, w której bakterie szybko się rozmnażają, podczas gdy wnętrze pozostaje nadal zamrożone. Nie należy również myć surowego ptaka pod bieżącą wodą — rozpryski mogą przenosić bakterie na zlew, blat i naczynia.

Najpewniejszym sposobem sprawdzenia gotowości jest termometr kuchenny. Temperatura wewnątrz najgrubszych części piersi, ud i skrzydeł powinna wynosić co najmniej 74 °C. Jeśli indyk jest pieczony z nadzieniem, również ono musi osiągnąć tę temperaturę. Po wyjęciu z piekarnika drób należy odstawić na około 20 minut: dzięki temu łatwiej będzie go pokroić, a soki równomierniej rozłożą się w mięsie.

Ciekawostki o Święcie Dziękczynienia

Pierwsza znana kolacja trwała trzy dni. Święto plonów w Plymouth jesienią 1621 roku nie było jednodniową ucztą, jak współczesne Święto Dziękczynienia. Według historycznych opisów trwało ono trzy dni.

Indyk nie był potwierdzonym daniem głównym podczas pierwszych obchodów. Uczestnicy jedli dziczyznę, dziczyznę jeleniową i inne produkty, ale historycy nie znają dokładnego menu. Tradycja podawania indyka ukształtowała się znacznie później.

Święto ma swoją własną paradę o prawie stuletniej historii. Pierwsza parada Macy’s w Nowym Jorku odbyła się w 1924 roku. Z czasem ogromne balony stały się jej główną wizytówką.

Data święta wywołała kiedyś pewne zamieszanie. W 1939 roku prezydent Franklin Roosevelt przesunął Święto Dziękczynienia o tydzień wcześniej. Część stanów nie zgodziła się z tą decyzją, dlatego przez dwa lata Amerykanie faktycznie obchodzili to święto w różnych dniach.

Następnego dnia rozpoczyna się Czarny piątek. Święto Dziękczynienia otwiera jeden z najbardziej intensywnych okresów przedświątecznych zakupów w USA. Sklepy przygotowują promocje, a klienci zaczynają szukać prezentów na zimowe święta.

Święto to ma różne znaczenie dla różnych Amerykanów. Dla wielu jest to dzień rodzinnych spotkań i wdzięczności. Jednocześnie część rdzennych mieszkańców wykorzystuje tę datę, aby przypomnieć o skutkach kolonizacji i uczcić historię swoich społeczności.

Święto Dziękczynienia pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich świąt. Jego tradycje zmieniały się na przestrzeni wieków: od świętowania zbiorów w koloniach po wielką rodzinną kolację z indykami, paradę telewizyjną i mecze futbolowe. Jednak główna idea pozostaje niezmienna — spędzić czas z bliskimi i przypomnieć sobie, za co warto być wdzięcznym.

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