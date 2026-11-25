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Увечері 25 листопада в центрі Варшави чоловік вчинив самоспалення навпроти Президентського палацу, поблизу будівлі Міністерства культури та національної спадщини Польщі. За інформацією польських ЗМІ, постраждалий є громадянином України.

Чоловіка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту.

Першими на допомогу чоловікові прийшли очевидці та співробітники Служби охорони держави Польщі, які також викликали екстрені служби. На місце події прибули медики, поліцейські та пожежники.

«Після 17:00 ми отримали повідомлення про самоспалення чоловіка. Його доправили до лікарні. На місці працюють поліцейські, які встановлюватимуть обставини події», – повідомила Польському агентству преси (PAP) представниця столичної поліції Моніка Качинська.

За інформацією Polsat News, постраждалого доправили до Військово-медичного інституту. Як з’ясувало Польське агентство преси, чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

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Правоохоронці огородили територію навколо місця інциденту. Після завершення роботи медиків та пожежників на місці залишилися поліцейські, які працюють під наглядом прокурора.

Наразі мотиви вчинку чоловіка невідомі. Офіційного підтвердження інформації про його українське громадянство у наданих повідомленнях немає.

Про це повідомляється із посиланням на Polsat News.

Нагадаємо, що У Варшаві 15-річний українець вимагав у компанії 300 тисяч злотих, погрожуючи вибухом.

Також, Українець після смертельного нападу в Польщі опинився у психлікарні

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