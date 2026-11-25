Вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши. По информации польских СМИ, пострадавший является гражданином Украины.

Мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Первыми на помощь мужчине пришли очевидцы и сотрудники Службы государственной охраны Польши, которые также вызвали экстренные службы. На место происшествия прибыли медики, полицейские и пожарные.

«После 17:00 мы получили сообщение о самосожжении мужчины. Его доставили в больницу. На месте работают полицейские, которые будут устанавливать обстоятельства происшествия», — сообщила Польскому агентству прессы (PAP) представительница столичной полиции Моника Качинская.

По информации Polsat News, пострадавшего доставили в Военно-медицинский институт. Как выяснило Польское агентство прессы, мужчина находится в отделении интенсивной терапии.

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Правоохранители оградили территорию вокруг места происшествия. После завершения работы медиков и пожарных на месте остались полицейские, которые работают под надзором прокурора.

На данный момент мотивы поступка мужчины неизвестны. Официального подтверждения информации о его украинском гражданстве в предоставленных сообщениях нет.

Об этом сообщается со ссылкой на Polsat News.

Напомним, что в Варшаве 15-летний украинец вымогал у компании 300 тысяч злотых, угрожая взрывом.

Кроме того, украинец после смертельного нападения в Польше оказался в психиатрической больнице

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