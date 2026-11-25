Wieczorem 25 listopada w centrum Warszawy mężczyzna podpalił się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego, w pobliżu budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według informacji podawanych przez polskie media poszkodowany jest obywatelem Ukrainy.

Mężczyzna został przewieziony na oddział intensywnej terapii. Organy ścigania ustalają okoliczności zdarzenia.

Pierwszymi, którzy przyszli mężczyźnie z pomocą, byli świadkowie zdarzenia oraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy wezwali również służby ratownicze. Na miejsce zdarzenia przybyli lekarze, policjanci i strażacy.

„Po godz. 17:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o samospaleniu mężczyzny. Został on przewieziony do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalą okoliczności zdarzenia” – poinformowała Polską Agencję Prasową (PAP) rzeczniczka stołecznej policji Monika Kaczyńska.

Według informacji Polsat News poszkodowany został przewieziony do Wojskowo-Medycznego Instytutu. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, mężczyzna przebywa na oddziale intensywnej terapii.

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Funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli teren wokół miejsca zdarzenia. Po zakończeniu pracy lekarzy i strażaków na miejscu pozostali policjanci, którzy działają pod nadzorem prokuratora.

Na razie motywy działania mężczyzny nie są znane. W przekazanych informacjach nie ma oficjalnego potwierdzenia, że jest on obywatelem Ukrainy.

Informację tę podaje serwis Polsat News.

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