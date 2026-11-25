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У вівторок, 25 листопада, у різних містах Іспанії десятки тисяч людей вийшли на вулиці, щоб долучитися до акцій протесту проти насильства над жінками. Демонстрації відбулися з нагоди Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на протест під гаслом засудження чоловічого насильства та поширення мови ненависті в суспільстві. Найбільші демонстрації пройшли у Мадриді, Барселоні та Севільї.

Зокрема, у Мадриді організації, що борються за права жінок, вийшли на протест із закликом "Зупинимо варварство" і вимагаючи скасування проституції, порнографії та сурогатного материнства.

У Севільї протестувальники пройшли з транспарантом "Проти ненависті та заперечення – більше фемінізму", зокрема, закликаючи до колективної боротьби проти фашизму.

Про це пише RTVE.

Студенти вийшли на протести в містах Чехії на захист незалежних медіа.

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