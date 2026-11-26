Гражданин Украины, который вечером 25 ноября устроил самосожжение напротив Президентского дворца в Варшаве, требовал равного отношения к полякам и украинцам. Как сообщают СМИ, 22-летнего мужчину зовут Эдвард. Он является студентом Варшавского политехнического университета.

Накануне он пришел к Президентскому дворцу с рюкзаком, в котором находились легковоспламеняющаяся жидкость и документы. Предположительно, у него с собой был транспарант, на котором, вероятно, были написаны его требования относительно отношения к украинцам в Польше, пишет Fakt. Точное содержание этого сообщения пока неизвестно.

Сразу после 17:00 (18:00 по Киеву) он облил голову и тело жидкостью, а затем поджег себя. Он получил ожоги лица, шеи, верхних конечностей и туловища.

По данным Fakt, когда его забирала скорая помощь, он все еще был в сознании. Сейчас он находится в больнице.

Ранее в Польше заявили, что молодой человек, совершивший самоподжог в Варшаве, является украинцем. Власти сообщили, что спасательные операции начались очень быстро благодаря близости бригады скорой медицинской помощи. Сенатор Гжегож Схетина заявил, что о мотивах мужчины ничего не известно, полиция начала расследование.

Об этом пишет Fakt.

Напомним, что вечером 25 ноября в центре Варшавы мужчина совершил самосожжение напротив Президентского дворца, недалеко от здания Министерства культуры и национального наследия Польши.

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