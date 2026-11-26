Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, w wywiadzie dla szefa Axel Springer Mathiasa Döpfnera oświadczył, że rosyjski przywódca, stojący na czele państwa-agresora Rosji Władimir Putin, zgodził się nie używać broni jądrowej. Jak informuje RMF24, Kushner powiedział również, że Putin zapewnił stronę amerykańską o braku takich zamiarów.

Wypowiedzi o wojnie i zawieszeniu broni

Według Kushnera wojna Rosji przeciwko Ukrainie jest konfliktem zastępczym. Uważa on sytuację za niezwykle napiętą i ostrzegł, że błąd w ocenie okoliczności może doprowadzić do niekontrolowanej eskalacji.

Kushner twierdził również, że Putin nie zgadza się na zawieszenie broni w Ukrainie, ponieważ nie wierzy, że zapewni ono trwały pokój. Jak powiedział, USA zdecydowanie do tego wzywały, jednak rosyjski przywódca nie wykazuje zainteresowania szybkim zakończeniem wojny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Bezpieczeństwo w Europie

Zdaniem Kushnera, aby zakończyć wojnę, należy stworzyć nową architekturę bezpieczeństwa w Europie i wyznaczyć linię, która pozwoliłaby powstrzymać zabijanie. Powiedział, że Rosję udało się włączyć do szerszej rozmowy o Europie, jednak Putin nadal postrzega Zachód jako stronę prowokującą Rosję i dążącą do jej strategicznej porażki.

Kushner dodał, że Rosjanie postrzegają NATO jako zagrożenie. Jednocześnie oświadczył, że uważa Sojusz za obronny, i wyraził opinię, że negocjacje mogą pomóc wyeliminować część dezinformacji. Według niego decyzja o udzieleniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa będzie zależała od Trumpa.

Czytaj nas na