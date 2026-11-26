W nocy 25 listopada ukraińskie drony zaatakowały Rafinerię Kujbyszewską w Samarze oraz Rafinerię Syzrańską w Syzraniu, w Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze. Informuje o tym RMF24, powołując się na Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pożary w dwóch rafineriach

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w Rafinerii Kujbyszewskiej odnotowano bezpośrednie trafienia i pożar. Ukraińskie wojsko oświadczyło, że celami były instalacje pierwotnego przerobu ropy i reformingu katalitycznego, a także dwa zbiorniki magazynowe. Zakład należy do struktury Rosniefti i ma zdolność przerobową około 7 mln ton ropy rocznie.

Na terenie Rafinerii Syzrańskiej, według wstępnych informacji Sztabu Generalnego, doszło do pożaru na dużą skalę, a nad zakładem widoczny był gęsty dym. Informowano o możliwym trafieniu instalacji pierwotnego przerobu ropy, instalacji oczyszczania siarki, instalacji reformingu katalitycznego, hydrooczyszczania i izomeryzacji, a także dwóch zbiorników. Według Sztabu Generalnego w koordynacji uderzeń pomagał ruch oporu „Czarna Iskra”, działający na terytorium Rosji.

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Oświadczenia rosyjskich władz i atak na energetykę Ukrainy

Reuters podał, że w Samarze w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Gubernator rosyjskiego obwodu samarskiego Wiaczesław Fedoriszczew oświadczył na VK, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła w nocy 145 ukraińskich dronów. Według niego atak spowodował również przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Jednocześnie DTEK, największa prywatna firma energetyczna Ukrainy, poinformowała o zmasowanym rosyjskim ataku na jedną ze swoich elektrociepłowni. Po ataku elektrownia przestała wytwarzać energię elektryczną, a jej sprzęt doznał poważnych uszkodzeń. Nie ujawniono lokalizacji zaatakowanego obiektu ani informacji o możliwych ofiarach śmiertelnych.

Wpływ uderzeń na przerób ropy

Według danych Reutersa opublikowanych 18 listopada ukraińskie ataki zakłóciły pracę lub doprowadziły do zatrzymania 15 z 35 największych rosyjskich rafinerii. Ich łączna zdolność stanowi około 54% możliwości przerobowych rosyjskiego sektora rafineryjnego. Źródła agencji szacowały faktyczny spadek wolumenu przerobu ropy w Rosji na do 200 tys. ton dziennie.

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