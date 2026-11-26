W Paryżu we Francji PSG zremisowało 2:2 z Romą w meczu piątej kolejki Ligi Mistrzów. Francuski klub, który przed spotkaniem prowadził w tabeli i miał serię 12 zwycięstw, po raz pierwszy stracił punkty w obecnej edycji turnieju. Spotkanie na stadionie Parc des Princes odbyło się 25 listopada 2026 roku.

Jak informuje Interia Sport, Roma otworzyła wynik już w piątej minucie. Mario Hermoso wykorzystał podanie z linii końcowej i strzelił z bliskiej odległości.

PSG wyrównało przed przerwą

Gospodarze wyrównali w 31. minucie. Illia Zabarnyi głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego. Do przerwy drużyny nie zdobyły już bramek, a na początku drugiej połowy kilka niebezpiecznych ataków przeprowadziła Roma. Bramkarz PSG Matvii Safonov nie pozwolił rywalom ponownie wyjść na prowadzenie.

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W drugiej połowie trener PSG Luis Enrique wpuścił na boisko Ousmane'a Dembele. Wkrótce po wejściu francuskiego piłkarza Wesley sfaulował go w polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny, który Dembele wykorzystał w 62. minucie.

Roma wyrównała z rzutu karnego

Roma wyrównała w 78. minucie. Vitinha zagrał ręką we własnym polu karnym, a decyzja o rzucie karnym została potwierdzona po analizie VAR. Jedenastkę wykonał Donyell Malen.

Mecz zakończył się wynikiem 2:2. Według statystyk PSG dłużej utrzymywało się przy piłce — 66% do 34% — jednak przewaga w liczbie strzałów była niewielka: 15 po stronie paryżan i 13 po stronie Romy.

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