在法国巴黎，巴黎圣日耳曼在欧冠第五轮比赛中以2比2战平罗马。这家法国俱乐部赛前领跑积分榜，并取得了12连胜，在本届赛事中首次丢分。比赛于2026年11月25日在王子公园球场举行。

据Interia Sport报道，罗马在第5分钟便首开纪录。马里奥·埃尔莫索接到底线附近的传球后，近距离破门。

巴黎圣日耳曼在中场休息前扳平比分

主队在第31分钟扳平比分。伊利亚·扎巴尔内头球攻入角球传中。中场休息前双方没有再进球，而下半场开始时罗马发起了几次危险进攻。巴黎圣日耳曼门将马特维·萨福诺夫没有让对手再次取得领先。

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下半场，巴黎圣日耳曼主教练路易斯·恩里克派遣奥斯曼·登贝莱登场。这名法国球员上场后不久，韦斯利在禁区内对他犯规。裁判判罚点球，登贝莱在第62分钟将其罚进。

罗马通过点球扳平比分

罗马在第78分钟扳平比分。维蒂尼亚在本方禁区内手球，点球判罚在VAR回看后得到确认。多尼耶尔·马伦主罚命中点球。

比赛以2比2结束。根据比赛统计，巴黎圣日耳曼的控球率更高，为66%对34%，但射门数优势很小：巴黎球队15次，罗马13次。

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