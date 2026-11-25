Korea Północna nakazała zamknięcie szwajcarskiego biura dyplomatycznego w Pjongjangu i uznała jego przedstawiciela, Sylvaina Astiera, za personę non grata. Dyplomata ma opuścić kraj w ciągu 48 godzin, informuje RMF24.

Odpowiedź na szwajcarskie sankcje

Według północnokoreańskiej agencji KCNA decyzja była odpowiedzią na sankcje, które Szwajcaria nałożyła na obóz młodzieżowy w Songdowonie. W oświadczeniu MSZ Korei Północnej podkreślono, że działania, które zdaniem Pjongjangu naruszają suwerenne prawa kraju i interesy jego obywateli, nie mogą zostać zaakceptowane.

W przeddzień decyzji siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, groziła zamknięciem szwajcarskiej placówki. W Bernie oświadczono, że sankcje pozostaną w mocy, a wznowienie działalności biura nie było związane z polityką sankcyjną. Szwajcarskie MSZ wyjaśniło AFP, że przywrócenie działalności przedstawicielstwa było konieczne dla zachowania kanałów komunikacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sankcje za ukraińskie dzieci

Władze Szwajcarii wpisały obóz w Songdowonie na listę sankcyjną, oświadczając, że współpracował on z Federacją Rosyjską — państwem agresorem — przy przemieszczaniu i rusyfikacji ukraińskich dzieci wywiezionych z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy. Wcześniej podobne ograniczenia wobec tego obiektu wprowadziły Unia Europejska i Wielka Brytania.

Szwajcarskie biuro w Pjongjangu, które formalnie podlega Ambasadzie Szwajcarii w Pekinie, otwarto pod koniec października. W latach 1997–2020 Szwajcaria utrzymywała w Korei Północnej biuro współpracy humanitarnej, lecz zostało ono zamknięte z powodu pandemii COVID-19.

Czytaj nas na