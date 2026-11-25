朝鲜下令关闭瑞士驻平壤外交办事处，并宣布其代表西尔万·阿斯捷为不受欢迎的人。该外交官必须在48小时内离境，RMF24报道。

对瑞士制裁的回应

据朝鲜中央通讯社（KCNA）消息，这一决定是对瑞士针对松岛院青年营地实施制裁的回应。朝鲜外交部在一份声明中强调，平壤认为侵犯国家主权权利及其公民利益的行为不能被接受。

在作出这一决定的前一天，朝鲜领导人金正恩的妹妹金与正曾威胁关闭瑞士机构。伯尔尼方面表示，制裁将继续有效，办事处恢复工作与制裁政策无关。瑞士外交部向法新社解释称，恢复该代表处的运作是为保持沟通渠道所必需的。

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因乌克兰儿童问题实施制裁

瑞士当局将松岛院营地列入制裁名单，称其与俄罗斯联邦——侵略国——合作，参与转移和俄罗斯化从乌克兰暂时被占领土带走的乌克兰儿童。此前，欧盟和英国已对该设施实施类似限制。

瑞士驻平壤办事处在行政上隶属于瑞士驻北京大使馆，于10月底启用。1997年至2020年间，瑞士在朝鲜设有一个人道主义合作办事处，但该机构因COVID-19疫情而关闭。

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