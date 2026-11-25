КНДР приказала закрыть швейцарское дипломатическое бюро в Пхеньяне и объявила его представителя Сильвена Астье персоной нон грата. Дипломат должен покинуть страну в течение 48 часов, сообщает RMF24.

Ответ на санкции Швейцарии

По информации северокорейского агентства KCNA, решение стало ответом на санкции, которые Швейцария ввела против молодежного лагеря в Сонгдовоне. В заявлении МИД КНДР подчеркнули, что действия, которые, по мнению Пхеньяна, нарушают суверенные права страны и интересы ее граждан, не могут быть одобрены.

Накануне сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон угрожала закрытием швейцарского учреждения. В Берне заявили, что санкции останутся в силе, а возобновление работы бюро не было связано с санкционной политикой. МИД Швейцарии объяснило AFP, что возобновление деятельности представительства было необходимо для сохранения каналов коммуникации.

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Санкции из-за украинских детей

Швейцарские власти внесли лагерь в Сонгдовоне в санкционный список, заявив о его сотрудничестве с Российской Федерацией — государством-агрессором — в перемещении и русификации украинских детей, вывезенных с временно оккупированных территорий Украины. Ранее аналогичные ограничения против этого объекта ввели Европейский союз и Великобритания.

Швейцарское бюро в Пхеньяне, которое формально подчиняется посольству Швейцарии в Пекине, открылось в конце октября. В 1997–2020 годах Швейцария содержала в КНДР бюро гуманитарного сотрудничества, но его закрыли из-за пандемии COVID-19.

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