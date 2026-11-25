Польша и США подписали в Пентагоне соглашение об оборонных исследованиях, разработках, испытаниях и оценке технологий. Документ подписали заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик и заместитель министра войны США по исследованиям и инженерии Эмиль Майкл.

Соглашение создаёт рамки для совместных оборонных проектов, обмена техническими данными и экспертными знаниями. Как сообщает Notes from Poland, оно впервые предоставляет Польше официальную роль в разработке американских оборонных технологий.

Участие польских учреждений

По словам Томчика, польские университеты, научно-исследовательские институты и компании смогут присоединиться к совместным с США исследованиям и разработкам в сфере оборонных технологий. Это также должно позволить точнее адаптировать такие технологии к потребностям Вооружённых сил Польши.

Во время брифинга в Вашингтоне польский чиновник отметил, что переговоры по соглашению длились 17 лет, однако за последние шесть месяцев двусторонние отношения существенно ускорились. Генерал Марцин Гурка, отвечающий за инновации в польских вооружённых силах, заявил, что договорённость откроет польским учёным и инженерам доступ к американским военным лабораториям.

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Совместные разработки и промышленное сотрудничество

Гурка также сообщил, что Польша и США смогут совместно разрабатывать системы противодействия беспилотникам и современные дроны, испытывая их на территории обеих стран.

Польша является крупным импортёром американской военной техники. В 2021–2025 годах она была крупнейшим импортёром вооружений среди стран НАТО, а примерно 44% приобретённого оборудования поступило из США. Среди него — истребители F-35, танки Abrams, системы противовоздушной обороны Patriot и реактивные системы HIMARS.

В то же время Варшава стремится перейти от роли клиента американской оборонной промышленности к роли партнёра. Ранее Польша и США подписали декларацию о расширении двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества. В Польше также планируют разместить объект технического обслуживания систем Patriot, а в мае стороны договорились создать центр обслуживания двигателей танков Abrams.

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