波兰和美国在五角大楼签署了一项关于国防技术研究、开发、测试和评估的协议。该文件由波兰国防部副部长切萨雷·托姆奇克和美国负责研究与工程事务的副战争部长埃米尔·迈克尔签署。

该协议为联合国防项目、技术数据交换和专家知识交流建立了框架。据Notes from Poland报道，该协议首次赋予波兰参与美国国防技术开发的正式角色。

波兰机构的参与

托姆奇克表示，波兰大学、科研机构和企业将能够参与与美国联合开展的国防技术研究与开发。这也将有助于更精准地使此类技术适应波兰武装部队的需求。

在华盛顿举行的简报会上，这名波兰官员指出，有关该协议的谈判历时17年，但过去六个月来，双边关系显著加速。负责波兰武装部队创新事务的马尔钦·古尔卡将军表示，这项安排将使波兰科学家和工程师能够进入美国军事实验室。

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联合开发与工业合作

古尔卡还表示，波兰和美国将能够联合开发反无人机系统和先进无人机，并在两国境内进行测试。

波兰是美国军事装备的重要进口国。2021年至2025年期间，波兰是北约国家中最大的武器进口国，所购装备中约44%来自美国。其中包括F-35战斗机、艾布拉姆斯坦克、爱国者防空系统和HIMARS火箭系统。

与此同时，华沙寻求从美国国防工业的客户转变为合作伙伴。此前，波兰和美国签署了扩大双边国防工业合作的声明。波兰还计划设立爱国者系统维护设施，双方于5月同意建立艾布拉姆斯坦克发动机维修中心。

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