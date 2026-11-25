皇家马德里在西班牙马德里圣地亚哥·伯纳乌球场进行的欧冠联赛第五轮比赛中，以5比1击败荷兰球队埃因霍温。上半场结束时，这支西班牙俱乐部以0比1落后，但在中场休息后攻入五球。Interia Sport报道了比赛进程。

埃因霍温在半场前取得领先

客队在第32分钟首开纪录。裁判观看VAR回放后，判罚奥雷利安·楚阿梅尼在禁区内犯规，伊万·佩里西奇主罚点球命中。

此前，鲁本·范博梅尔曾获得一次危险机会：第4分钟，他的射门擦着蒂博·库尔图瓦的球门立柱偏出。半场结束前，埃因霍温完成8次射门，而皇马为4次，且主队没有一次射正。四轮过后，皇马在赛事中取得了满分；只有巴黎圣日耳曼拥有同样的战绩。

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皇马在下半场攻入五球

第50分钟，费德里科·巴尔韦德接应阿尔达·居莱尔参与的配合扳平比分。十分钟后，裘德·贝林厄姆帮助马德里队反超。第64分钟，基利安·姆巴佩打入皇马的第三球，并在第84分钟完成梅开二度。维尼修斯·儒尼奥尔在第87分钟将最终比分定格。

根据比赛统计，皇马控球时间占62%，完成24次射门，其中9次射正。埃因霍温射门10次，只有1次射正。

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