在波兰斯卡日斯科-卡缅纳市，调查人员已确定涉嫌纵火焚烧WB Electronics工厂的人员，该工厂生产无人机零部件。正如RMF24报道，涉案者为一名女性和一名男性——塞尔维亚公民。

破坏活动调查

火灾发生在8月底。检察机关正在调查这起由外国情报机构指使的破坏活动案件。嫌疑人被指控参与一个有组织犯罪集团，该集团为外国情报机构的利益行事，意图实施具有恐怖主义性质的犯罪。

根据调查结果，工厂内的火灾是使用易燃物质故意引发的。监控摄像头记录到一名伪装者出现在公司场所内。

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波兰境外搜捕

事件发生后，两名外国人离开了波兰。自8月底以来，警方一直未能成功找到他们：首先，凯尔采法院签发了欧洲逮捕令，随后克拉科夫法院签发了对他们的搜捕令。

波兰司法系统还试图通过国际刑警组织的“红色通报”对这两人进行国际搜捕，但该组织拒绝了。RMF24报道称，国际刑警组织表示，将塞尔维亚公民列入优先通缉人员名单可能会使其独立性受到质疑。该组织指出，这家企业生产无人机零部件，并将其供应给包括乌克兰在内的地区；乌克兰正在抵抗俄罗斯，而战争无法保证针对这些外国人的指控具有公正性。

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