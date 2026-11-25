В польском городе Скаржиско-Каменна следователи установили лиц, подозреваемых в поджоге предприятия WB Electronics, производящего комплектующие для дронов. Как сообщает RMF24, речь идет о женщине и мужчине — гражданах Сербии.

Расследование диверсии

Пожар произошел в конце августа. Прокуратура расследует дело о диверсии по заказу иностранной разведки. Подозреваемым вменяют участие в организованной преступной группе, которая действовала в интересах иностранной разведки и ставила целью совершение преступлений террористического характера.

По данным следствия, огонь на предприятии был преднамеренно вызван с помощью легковоспламеняющегося вещества. Камеры наблюдения зафиксировали на территории компании замаскированного человека.

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Розыск за пределами Польши

После инцидента оба иностранца покинули Польшу. Их безуспешно разыскивают с конца августа: сначала суд в Кельце выдал Европейский ордер на арест, а позднее суд в Кракове выдал ордер на их розыск.

Польская система правосудия также пыталась добиться международного розыска этой пары по «красному уведомлению» Интерпола, однако организация отказала. По информации RMF24, Интерпол заявил, что внесение граждан Сербии в перечень приоритетно разыскиваемых лиц могло бы поставить под сомнение его нейтральность. Организация указала, что предприятие производит детали для дронов и поставляет их, в частности, Украине, которая противостоит России, а война не гарантирует беспристрастности обвинений против этих иностранцев.

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