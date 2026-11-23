W Polsce rosyjscy łyżwiarze figurowi Jekatierina Mironowa i Jewgienij Ustienko nie wezmą udziału w turnieju ISU Challenger Series PGE Warsaw Cup 2026 w Warszawie. Jak podaje Interia Sport, decyzję podjęło Ministerstwo Sportu i Turystyki Polski.

Wycofano zgłoszenia neutralnych sportowców

21 listopada Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego oświadczył, że otrzymał informację o wycofaniu zgłoszeń sportowców i trenerów z Rosji, złożonych w neutralnym statusie AIN. Mironowa i Ustienko byli zgłoszeni do udziału w zawodach.

Ministerstwo Sportu i Turystyki Polski podtrzymuje również stanowisko, zgodnie z którym do zakończenia zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie sportowcy reprezentujący Rosję lub Białoruś pod flagą, herbem lub innymi symbolami państwowymi nie mogą uczestniczyć w zawodach odbywających się w Polsce. Według publikacji takie podejście nie zależy od kategorii wiekowej ani rangi zawodów.

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Reakcja trenerki

Trenerka sportowców Jelena Sokołowa oświadczyła, że dowiedziała się o decyzji w piątek wieczorem i była bardzo rozczarowana. Jak powiedziała, rosyjska federacja sportowa próbuje prowadzić negocjacje, a łyżwiarze figurowi będą kontynuować przygotowania do mistrzostw Rosji.

PGE Warsaw Cup 2026 potrwa w Warszawie od 25 do 29 listopada. Wśród uczestników zawodów ma wystąpić polska łyżwiarka figurowa Jekatierina Kurakowa.

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